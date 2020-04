Le nouveau V60ThinQ 5G avec dual screen(MC) de LG sera offert au Canada à compter du 9 Avril





Doté des technologies 5G et Dual Screen, le plus récent téléphone intelligent de LG est conçu pour transformer la façon dont les Canadiens travaillent, vivent et interagissent.

TORONTO, le 7 avril 2020 /CNW/ - LG Electronics Canada a annoncé aujourd'hui que le nouveau V60ThinQ 5G avec Dual Screen de LG sera lancé le 9 avril. En tant que premier appareil 5G de LG doté d'un écran double à être offert au Canada, le V60ThinQ est un puissant dispositif multitâche offrant des vitesses fulgurantes et une connectivité robuste, deux caractéristiques essentielles du téléphone de demain.

Doté d'un processeur SnapdragonMC 865 5G de QualcommMD au rendement supérieur et du révolutionnaire format à double écran de LG, le V60ThinQ 5G offre des possibilités d'utilisation presque infinies de l'écran Dual Screen. Les utilisateurs peuvent envoyer un message texte à un ami sur un écran tout en regardant une vidéo sur l'autre, partager des liens de magasinage en ligne tout en comparant les prix, et même diffuser du contenu en direct tout en répondant à des courriels. LG a choisi de jumeler son écran Dual Screen révolutionnaire à la puissance de la technologie 5G et changera ainsi la façon dont les Canadiens interagissent avec le monde et les uns avec les autres.

Conçu pour améliorer la façon dont nous conversons, envoyons des messages texte et partageons nos expériences, le V60ThinQ 5G avec Dual Screen de LG offre des capacités visuelles et sonores exceptionnelles. Les utilisateurs peuvent saisir les détails les plus subtils de la vie grâce à l'enregistrement 8K, qui recrée des couleurs et un contraste éclatants grâce à une résolution quatre fois supérieure à celle de la 4K. L'appareil offre également une technologie de voix distincte novatrice, une technologie d'IA qui reconnaît et sépare les voix des sons en arrière-plan grâce à une fonctionnalité de flou vocal pour que les utilisateurs puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment.

« Le lancement de la technologie 5G au Canada permettra d'établir une nouvelle norme en matière de vitesse et de connectivité et changera à jamais la façon dont nous travaillons », confie Varun Kalia, chef de la division des communications mobiles à LG Electronics Canada. « À mesure que le réseau 5G est déployé au Canada, le nouveau V60ThinQ 5G de LG veillera à ce que les Canadiens soient prêts pour l'avenir. »

Pour célébrer le lancement du téléphone intelligent le plus récent de LG Electronics Canada, les clients qui se procureront l'appareil recevront gratuitement une paire d'écouteurs sans fil BluetoothMD TONE de LG, directement auprès des détaillants participants à compter du 9 avril, jusqu'à épuisement des stocks.

Dès le 9 avril, le V60ThinQ 5G avec Dual Screen de LG sera offert en ligne et chez les détaillants partenaires canadiens suivants : Bell, La Source, Telus et Koodo.

Comme pour le lancement de ses produits phares précédents, LG offre une garantie de deux ans, qui prolonge la garantie courante du fabricant de 12 mois. Apprenez-en davantage et consultez les détails du programme sur le site PromesseLGCanada.ca.

Principales caractéristiques :

V60 ThinQ 5G de LG

Jeu de puces : Plateforme mobile de Qualcomm MD dotée du processeur Snapdragon MC 865 avec modem Snapdragon X55 5G

Écran : Écran P-OLED FullVision 20,5:9 pleine HD+ de 6,8 pouces (2 460 x 1 080, 395 ppp)

Mémoire* : RAM de 8 Go/128 Go/microSD (jusqu'à 2 To)

Appareil photo :

Arrière :



Objectif à angle normal de 64 Mpx (f/1.8 / 0,8 ?m / 78?)





Compartimentage des pixels à 16 Mpx





Objectif grand-angle de 13 Mpx (f/1.9 / 1 ?m / 117?)





Appareil photo Z (récepteur/émetteur ToF)



Avant :



Objectif à angle normal de 10 Mpx (f/1.9 / 1,22 ?m / 72,5?)

Batterie : 5 000 mAh

Système d'exploitation : Android 10

Dimensions : 169,3 x 77,6 x 8,9 mm

Poids : 214 g

Réseau : 5G/LTE/3G/2G

Connectivité : Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, ax/Bluetooth 5.1/NFC/

USB de type C (compatible avec USB 3.1)

Biométrie : Capteur d'empreintes digitales dissimulé dans l'écran

Couleur : Bleu classique

Autres : Haut-parleur stéréo/microphones à 4 canaux/appareil photo IA/lentille Google

CNA Quad haute-fidélité de 32 bits/moteur de son 3D de LG/DHR10+/

Technologie Quick ChargeMC 4+ de Qualcomm/conforme à la norme MIL-STD 810G/

à l'épreuve de l'eau et de la poussière IP68/radio FM

Écran Dual ScreenMC de LG

Écran : Écran P-OLED FullVision 20,5:9 pleine HD+ de 6,8 pouces (2 460 x 1 080, 395 ppp)

Écran sur le boîtier : Mono de 2,1 po

Dimensions : 175,9 x 86 x 14,9 mm

Poids : 134 g

Type de contact : Adaptateur de charge à connecteur Pogo à 10 broches (compatible avec USB de type C)

Type de pivot : Charnière réglable sur 360 degrés

Couleur : Noir

* La configuration mémoire peut varier en fonction du marché et du fournisseur de services de télécommunications mobiles.

À propos de la compagnie de communications mobiles LG Electronics

La compagnie de communications mobiles de LG est un modèle d'innovation dans l'industrie des communications mobiles qui offre des avancées judicieuses qui amélioreront la vie des consommateurs. À titre de chef de file mondiale de la technologie sans fil, la compagnie est l'un des premiers fabricants à lancer un téléphone intelligent 5G sur le marché grand public. Fidèle à son riche héritage en ce qui a trait au lancement d'appareils photo haute performance, de produits audio sophistiqués, d'écrans de qualité supérieure et d'interfaces utilisateurs intuitives dans l'industrie du téléphone intelligent, la compagnie de communications mobiles de LG continue d'offrir différents appareils mobiles aux consommateurs occupés d'aujourd'hui. Pour obtenir plus de renseignements sur les appareils mobiles de LG, visitez le www.LG.com.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.

