Rise et la Sun Life aident les entreprises canadiennes à surmonter la crise du COVID-19





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 07 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rise People Inc. (« Rise »), solution moderne et intuitive de gestion numérique des talents, annonce qu'elle offre un accès gratuit à son outil Les indispensables des garanties collectives aux Clients collectifs de la Sun Life, afin d'aider les organisations canadiennes à atténuer l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la poursuite de leurs affaires et la gestion de leurs employés.



Les indispensables des garanties collectives de Rise permet d'éliminer les formalités administratives de la gestion des garanties collectives de Sun Life. Avec cette plateforme facile à utiliser, les Clients pourront aisément gérer l'adhésion des nouveaux employés, faire des modifications liées au statut d'emploi, ajuster des informations personnelles ou des choix de garanties. Les employeurs pourront consulter rapidement leur facturation et accéder à des rapports pratiques. Aussi, une fonction libre-service permettra aux employés de procéder eux-mêmes aux changements souhaités tels que l'ajout ou la modification de personnes à charge ou encore, la désignation de bénéficiaire.

« Ici comme partout dans le monde, cette pandémie impose des changements d'envergure à plein de niveaux dans la gestion de nos vies autant d'un point de vue individuel que collectif. Elle perturbe les milieux de travail et nous invite à revoir les façons de mener nos affaires et nos opérations », déclare Julie Bevacqua, présidente de Rise. « Les entreprises sont confrontées au défi de poursuivre leurs activités alors que la distance sociale et le confinement sont de nouvelles réalités. Nous souhaitons aider à minimiser l'impact de ces perturbations ».

« Notre priorité est d'aider nos Clients à faire face aux défis auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui » déclare également Dave Jones, vice-président principal des Garanties collectives de la Sun Life. « Nous saluons et remercions les organisations comme Rise qui osent et proposent des solutions pratiques pour aider les entreprises d'ici et leurs employés. Plus que jamais, nous voulons nous assurer que tous les Canadiens qui travaillent si fort pour réussir ont aussi un maximum d'appui pour rester en sécurité et en bonne santé. »

Ce nouvel outil Les indispensables des garanties collectives de Rise est une solution numérique totalement autonome. Aucune autre interconnection n'est requise avec nos autres systèmes RH et de traitement de la paie. Les administrateurs et les employés bénéficient d'un accès sécurisé et de l'aide par clavardage en direct avec un expert de notre équipe des avantages sociaux. Ils profitent aussi d'un accès au site des participants de la Sun Life, masunlife.ca, sans avoir à s'authentifier à nouveau.

« Nous sommes dans une situation où choisir de ne rien faire, n'est tout simplement pas une option. Toute l'équipe de Rise est reconnaissante de pouvoir tendre la main aux autres employeurs du pays et à leurs talents, afin de les aider à faire face à cette nouvelle normalité des équipes virtuelles et du télétravail généralisé », ajoute la présidente de Rise, Julie Bevacqua.

Les indispensables des garanties collectives de Rise est un produit exclusif à la Sun Life.

Pour plus d'informations, visitez http://www.gestionavantagessolutions.ca/lesindispensables/

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2019, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 099 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, consultez le site www.sunlife.com .

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos de Rise

Rise est la première et la seule plateforme de gestion des talents tout-en-un au Canada. Rise offre une suite moderne pour gérer les RH, les garanties collectives et traiter la paie et est utilisée par des milliers d'employeurs à travers le pays. Le siège social est à Vancouver avec des bureaux à Toronto et Montréal. Pour plus d'informations, rendez-vous sur simplecommerise.ca et réservez une démonstration gratuite pour découvrir comment Rise peut vous simplifier la vie.

Les médias peuvent joindre Diane Lafontaine à diane.lafontaine@risepeople.com ou au (514) 213-9851.

