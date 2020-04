Une mobilité mondiale record battue par la pandémie de COVID-19





LONDRES, 7 avril 2020 /PRNewswire/ -- Les voyages dans le monde étant presque au point mort, les derniers résultats du Henley Passport Index (Classement Henley des passeports) offrent un aperçu troublant des ravages aveugles causés par la pandémie de COVID-19. Depuis sa création en 2006, le Henley Passport Index a fourni le classement annuel officiel de la force mondiale des passeports. La liberté de voyager a considérablement augmenté au cours de la période : en 2006, un citoyen pouvait voyager vers 58 destinations en moyenne sans visa du pays hôte ; 14 ans plus tard, ce nombre a presque doublé pour atteindre 107 destinations. Le premier classement de la nouvelle décennie publié en janvier de cette année a confirmé de manière concluante que, dans l'ensemble, les gens ont été plus mobiles à travers le monde que jamais dans l'histoire de l'humanité. Le passeport japonais se trouve au premier rang en offrant à ses détenteurs l'accès à un record de 191 destinations sans avoir préalablement besoin d'un visa. Trois mois plus tard, le tableau est très différent.

Le passeport japonais continue d'occuper la première place, toutefois, la réalité est qu'en raison des restrictions strictes actuellement imposées aux voyages, les déplacements non essentiels des ressortissants japonais sont fortement réduits. Cela est à l'évidence vrai pour presque tous les pays, car davantage d'interdictions de voyage sont appliquées quotidiennement tandis que des réglementations de confinement de plus en plus strictes liées au coronavirus sont imposées par les gouvernements du monde entier. Avec 3,5 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, vivant actuellement sous le régime de l'isolement volontaire ou obligatoire, les derniers résultats du classement (fondé sur des données exclusives de l'Association du Transport aérien International, ou IATA), soulèvent des questions difficiles sur ce que la liberté de voyager et la mobilité mondiale signifient réellement, à la fois aujourd'hui et dans un avenir post-pandémie profondément incertain.

Le Dr Christian H. Kaelin, président de Henley & Partners et inventeur du concept de classement des passeports, souligne que dans une urgence sanitaire mondiale sans précédent telle que celle-ci, la force relative des passeports devient temporairement insignifiante. « Un citoyen suisse peut, en théorie, voyager vers 185 destinations dans le monde entier sans avoir préalablement besoin d'un visa, mais les dernières semaines ont démontré que la liberté de voyager dépend de facteurs qui peuvent être totalement hors de notre contrôle. C'est un fait que les citoyens des pays dont les passeports sont faibles dans les rangs inférieurs du classement ne connaissent tous que trop bien. »

Auteur de best-sellers, fondateur et associé directeur de Futuremap, le Dr Parag Khanna a déclaré que l'effet combiné de la pandémie de COVID-19 sur la santé publique, l'économie mondiale et le comportement social pourrait conduire à des changements beaucoup plus profonds dans notre géographie humaine. « Cela peut sembler ironique maintenant, mais à mesure que le rideau se lève, les gens vont chercher à passer de « zones rouges » mal gouvernées et mal préparées à des « zones vertes » ou à des lieux offrant de meilleurs soins médicaux. Alternativement, les gens peuvent se réinstaller dans des endroits où la quarantaine involontaire, chaque fois qu'elle surviendra par la suite, est moins compliquée. Aux États-Unis, les migrations nationales et internationales s'intensifiaient déjà avant la pandémie, la génération X et la génération Y ayant migré vers des villes de deuxième rang moins chères dans la Sun Belt ou à l'étranger, en Amérique latine et en Asie, à la recherche d'une vie abordable. Une fois les quarantaines levées et les prix des compagnies aériennes au plus bas, attendez-vous à ce que plus de personnes à travers le monde rassemblent leurs affaires et achètent des billets aller simple vers des pays où le coût de la vie est suffisamment abordable pour repartir de zéro. »

Cela est soutenu par les recherches et les analyses émergentes commandées par Henley & Partners, qui suggèrent que l'attention sans précédent et écrasante portée à la sécurité sanitaire et à la préparation aux pandémies peut changer à jamais le visage de la mobilité mondiale. Les chercheurs en sciences politiques U?ur Altundal et Ömer Zarpli de l'université Syracuse et de l'université de Pittsburgh, respectivement, mettent en garde contre le fait que « la qualité et le niveau de sécurité sanitaire d'un pays pourraient être d'importants éléments à prendre en considération pour les dispenses de visa à l'avenir ».

Dans ses commentaires sur la croissance en constante expansion du secteur des migrations d'investissements, le Dr Juerg Steffen, PDG de Henley & Partners, a déclaré : « Nous sommes convaincus que dans l'environnement post-COVID-19, les migrations d'investissements revêtiront une importance considérablement accrue, tant pour les investisseurs individuels que pour les états souverains. L'acquisition d'une autre résidence ou citoyenneté servira de couverture contre la volatilité macro-économique significative qui est prévue, créant encore plus de valeur souveraine et sociétale dans le monde entier. »

