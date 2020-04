Un message pour tous les Canadiens





Des organisations de l'ensemble du Canada se joignent à Morneau Shepell pour créer BienCanadiens, une plateforme offrant des ressources gratuites et durables aux Canadiens qui cherchent à obtenir de l'aide

TORONTO, le 6 avril 2020 /CNW/ - Canadiennes, Canadiens,

Sachant qu'en ces temps de crise importante ayant de profondes répercussions sur la société, les entreprises et les organisations canadiennes ont la responsabilité de regrouper leurs ressources et de les mettre à la disposition des citoyens. Nous, entreprises et organisations soussignées, nous sommes réunies en ce moment de mobilisation nationale et dans un esprit de service public.

Nous avons établi un partenariat unique et évolutif alliant les forces des organisations participantes afin de développer une application mobile et un site Web qui offrent aux Canadiens un accès simple à un large éventail de ressources gratuites afin de soutenir leur santé mentale.

Appelée BienCanadiens, cette collection de ressources numériques sera accessible, gratuite et mise à la disposition de tous les habitants du Canada cette semaine, en ligne et dans les boutiques d'applications. En tant que plateforme en ligne de services de santé mentale gratuits offerts aux Canadiens, BienCanadiens sera continuellement enrichie d'information à jour et de nouvelles ressources.

Alors que l'on craint que le virus de la COVID-19 dépasse la capacité du système de santé canadien de soigner le grand nombre de personnes souffrant de symptômes physiques de cette maladie, on s'attend à ce que la santé mentale des Canadiens soit gravement affectée, maintenant et dans les mois, voire les années à venir.

L'Indice de santé mentale mensuel de Morneau Shepell, une enquête réalisée auprès de travailleurs canadiens, a déjà permis de constater un changement négatif notable dans la santé mentale des Canadiens en raison de la COVID-19. Le plus important changement négatif a été observé dans la mesure de l'anxiété, suivi du sentiment d'impuissance, du manque d'optimisme et de l'isolement.

En tant que Canadiens, nous sommes fiers de voir que nos gouvernements, les travailleurs de la santé et les organismes communautaires mettent la santé et la sécurité des Canadiens au premier plan dans la lutte contre la COVID-19. En lançant cette initiative en santé mentale par l'entremise de BienCanadiens, nous espérons apporter une contribution durable, mais essentielle, dans les domaines plus négligés qui touchent tous les Canadiens.

Ensemble, et ensemble seulement, nous réussirons à surmonter cette épreuve.

Sociétés partenaires :

Morneau Shepell

Canada Vie

Sun Life

Bell Canada /Bell cause pour la cause

Partenaires des secteurs communautaire et public

WE

jack.org

Strongest Families

EHN Canada

Commission de la santé mentale du Canada

