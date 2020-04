Pandémie de la COVID-19 - «?En avril, on ne lâche pas d'un fil?!?» - François Legault





QUÉBEC, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, a appelé les Québécois à garder espoir, alors que nous traversons présentement l'une des périodes les plus dures de la pandémie de la COVID-19.

Selon le premier ministre, malgré l'augmentation des cas confirmés à 8?580 et celle des décès à 121, les faibles hausses du nombre d'hospitalisations et de personnes aux soins intensifs des derniers jours sont des signes encourageants. M. Legault a aussi souligné qu'on dénombre deux hospitalisations régulières de moins qu'hier.

«?Ça veut dire qu'on a deux personnes de moins dans les lits réguliers des hôpitaux. Évidemment, nous ne pouvons pas nous fier uniquement aux résultats d'une seule journée, mais si nous continuons de voir d'aussi petites augmentations des hospitalisations, ça va vouloir dire que le Québec se rapproche du sommet. Ça va vouloir dire que nous nous rapprochons de la date où les Québécois pourront commencer à retrouver une vie normale?», a déclaré le premier ministre.

M. Legault a néanmoins insisté : «?Il n'est toutefois pas question que les Québécois relâchent leurs efforts à ce stade-ci.?»

Équipements en quantité suffisante

Le premier ministre continue de surveiller attentivement l'inventaire d'équipements de protection individuelle. Il a indiqué que des commandes de masques N-95 ont été reçues dernièrement.

M. Legault a admis que les blouses représentent un défi actuellement, avec 6 jours d'inventaire. Le réseau tente d'utiliser davantage de blouses lavables, mais le travail se poursuit afin que le Québec fabrique lui-même le maximum d'équipements.

Accouchements accompagnés, sauf à l'Hôpital général juif de Montréal

Le premier ministre a profité de son point de presse quotidien pour rassurer les femmes enceintes : elles peuvent être accompagnées par une personne qui leur est chère pour leur accouchement dans tous les hôpitaux du Québec, à l'exception d'un seul : l'Hôpital général juif de Montréal. Cette décision a été prise en raison de la prévalence élevée de cas de COVID-19 à Montréal.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a ajouté que son ministère travaille sur l'instauration de corridors de service afin que les mamans devant accoucher bientôt à l'Hôpital général juif et qui souhaitent absolument être accompagnées puissent aller dans un autre établissement. Mme McCann a ajouté qu'il n'y a aucune intention présentement d'instaurer cette consigne dans les autres hôpitaux du Québec.

100 M$ aux entreprises pour offrir de la formation à leurs employés

Pour aider l'économie du Québec à repartir, il faudra assurément réorganiser le travail dans plusieurs entreprises afin de respecter les impératifs de la santé publique.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, annoncera cet après-midi un programme de 100 millions de dollars pour les entreprises qui profiteront de la pause actuelle pour donner des activités de formation et d'organisation en milieu de travail.

«?C'est une occasion en or de préparer nos entreprises pour la suite. En même temps, ça va permettre de garder du monde au travail?», a indiqué François Legault.

Remerciements du jour

Le premier ministre a tenu à remercier aujourd'hui tous les Québécois. «?C'est beau de voir notre peuple uni dans cette crise, de voir les Québécois rester à la maison, de voir les Québécois qui appuient notre personnel de la santé, nos agriculteurs, nos épiciers, nos policiers, nos caissiers des banques. C'est beau de voir cette entraide?!?» s'est réjoui François Legault.

Citation :

«?Je suis tellement fier de notre peuple?! Vous respectez en grand nombre nos directives et nos consignes. Mais on ne doit pas relâcher nos efforts. Les prochains jours vont être critiques. Ce n'est pas le temps de lâcher. Il faut rester à la maison, autant que possible. En avril, on ne lâche pas d'un fil?!?»

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

En date du dimanche 5 avril 2020, à 18 h, il y a au Québec 8?580 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19.

Actuellement, 533 personnes sont hospitalisées, dont 164 personnes aux soins intensifs. Le nombre d'hospitalisations régulières est de 369, en baisse de 2.

Le bilan des décès s'élève à 121 au Québec.

