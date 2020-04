Annulation de la Semaine mondiale de l'eau 2020 en raison du COVID-19





STOCKHOLM, 6 avril 2020 /PRNewswire/ -- La Semaine mondiale de l'eau réunit plus de 500 organisations coordinatrices et 4 000 participants originaires de plus de 130 pays à Stockholm chaque année.Cette conférence mondiale de premier plan sur l'eau est désormais annulée en raison de la propagation mondiale du COVID-19 et des mesures prises par les autorités nationales et locales pour endiguer la propagation de la maladie. La Semaine mondiale de l'eau devait se dérouler du 23 au 28 août 2020 à Stockholm.

La Semaine mondiale de l'eau est organisée par l'Institut international de l'eau de Stockholm (SIWI) et a lieu chaque année depuis 1991.Toutefois, l'organisation a décidé d'annuler la conférence de cette année après avoir suivi avec beaucoup d'attention la propagation du COVID-19 dans le monde entier.Étant donné que l'épidémie de COVID-19 a été qualifiée de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la tenue d'un événement majeur tel que la Semaine mondiale de l'eau constituerait une menace critique pour la santé des visiteurs et entraînerait un risque inacceptable de propagation de la maladie.

La décision a été officiellement prise par le conseil d'administration le 31 mars. Torgny Holmgren, directeur exécutif du SIWI, a déclaré : « Nous sommes, comme toujours, déterminés à servir notre communauté de la meilleure manière possible.L'organisation de la plus grande conférence mondiale sur l'eau s'accompagne d'importants investissements en temps et en argent pour toutes les personnes qui y participent.Nous pensons qu'une décision rapide est préférable à une approche attentiste, et ce pour tout le monde. »

Gabriela Suhoschi, Director for World Water Week & Prizes, a déclaré :« Nous apprécions vraiment le soutien et l'engagement de notre communauté concernant la Semaine mondiale de l'eau 2020 et le thème de cette année "L'eau et le changement climatique : accélérer les mesures".Nous étudions comment intégrer le contenu développé pour cette année à la Semaine mondiale de l'eau 2021. »

Outre des centaines de sessions, un grand moment récurrent de la Semaine mondiale de l'eau est la présentation du prix de l'eau le plus prestigieux au monde, le Stockholm Water Prize (Prix de l'eau de Stockholm), lors d'une cérémonie royale de remise des prix. Comme cela a été annoncé récemment, le prix 2020 est décerné au Dr John Cherry pour ses découvertes qui ont révolutionné notre compréhension de la vulnérabilité des nappes phréatiques.Le SIWI étudie actuellement comment le Dr John Cherry sera honoré lors de la Semaine mondiale de l'eau 2021.

La Semaine mondiale de l'eau est également le théâtre de la finale du concours international Stockholm Junior Water Prize 2020. La communication sur l'organisation de la finale sera publiée en temps voulu.

