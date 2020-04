Hyundai Motor annonce une extension de garantie pour les propriétaires Hyundai durant le COVID-19





Hyundai prolonge les garanties d'origine dont l'échéance est prévue entre mars et mai 2020.

La garantie prolongée s'applique à plus de 1,21 million de véhicules à travers le monde.

MARKHAM, ON, le 6 avril 2020 /CNW/ - Hyundai Motor Company a lancé aujourd'hui sa politique d'extension de garantie Hyundai C A R E pour tous ses véhicules à travers le monde. Le programme vise à soutenir les clients de Hyundai qui pourraient avoir de la difficulté à faire effectuer l'entretien de leur véhicule durant la pandémie de COVID-19.

« Nous voulons aider notre famille Hyundai autant que possible en cette période sans précédent. Nous comprenons que bon nombre d'entre eux ne sont pas en mesure de passer chez nous pour le moment pour l'entretien de leur véhicule », a affirmé Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Auto Canada. « Avec Hyundai C A R E, nous désirons procurer aux clients un sentiment de soulagement relatif à l'accès aux réparations sous garantie et aux services connexes au cours des prochains mois ».

Au Canada, les propriétaires enregistrés dont la garantie actuelle de 5 ans vient à échéance en mars, avril ou mai pourraient voir leur garantie honorée jusqu'au 30 juin 2020. Pour être admissible, le client doit être devenu propriétaire du véhicule avant le 1er mars 2020. Plus de 1,21 million de véhicules Hyundai dans 175 pays sont admissibles à l'extension de garantie Hyundai C A R E.

L'entretien des véhicules est considéré comme étant un service essentiel dans la plupart du pays. Bien que de nombreuses salles d'exposition soient fermées, la majorité des Services mécaniques Hyundai sont ouverts afin d'aider tous ceux qui doivent se déplacer, en particulier les travailleurs de première ligne. Le programme Hyundai C A R E contribuera à atténuer les soucis des clients concernant l'échéance de leur garantie et à leur procurer une certaine tranquillité d'esprit.

Tous les travaux sous garantie devront être effectués chez un concessionnaire Hyundai, alors que l'extension de garantie sera ajoutée à la garantie de 5 ans de Hyundai Canada. Les garanties prolongées et celle des véhicules d'occasion certifiés (VOC) seront évaluées au cas par cas. Si vous éprouvez un problème avec votre véhicule et que vous ne pouvez pas faire réparer pour le moment, veuillez communiquer avec votre concessionnaire Hyundai local. Le kilométrage actuel et le problème en question seront notés et la réparation sera effectuée lorsque les activités reviendront à la normale.

Le programme Hyundai C A R E a été lancé au coeur d'une réaction mondiale relative à l'épidémie de COVID-19, ce qui a incité de nombreux pays à prendre diverses mesures préventives, notamment la fermeture des services non essentiels. Chez Hyundai, le bien-être des clients et des employés est une grande priorité. Hyundai surveille de près l'évolution de l'épidémie de COVID-19 et entend se conformer aux mesures en vigueur dans les marchés locaux visant à atténuer la propagation du coronavirus.

Au sujet de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company de Corée. Les véhicules Hyundai sont distribués au Canada par Hyundai Auto Canada Corp. et vendus par un réseau national de plus de 220 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique zéro émission à pile à combustible de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et de ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

