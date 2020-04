Raymond James renforce ses activités de recherche sur le financement diversifié grâce à la venue de Stephen Boland au sein de son équipe de recherche sur les titres canadiens





TORONTO, le 6 avril 2020 /CNW/ - Raymond James Ltée, la branche canadienne de la société de courtage nord-américaine Raymond James Financial Inc., a annoncé la venue de Stephen Boland au sein de son équipe de recherche sur les titres canadiens, à titre de directeur général, analyste financier - Financement diversifié.

« Nous sommes heureux de compter dans nos rangs un analyste du calibre de Stephen qui a noué de fortes relations avec les clients institutionnels », déclare Daryl Swetlishoff, chef de l'équipe de la recherche sur les titres canadiens. « Comptant plus de 20 ans d'expérience dans des postes à responsabilités liés aux marchés des capitaux, Stephen enrichit notre équipe chevronnée constituée d'analystes qui sont en fonction depuis 15 ans en moyenne. »



Depuis plus de 20 ans, M. Boland a fait avancer sa carrière au sein de firmes dans le secteur des services financiers et de sociétés de courtage canadiennes. Il s'est forgé une réputation enviable grâce à sa capacité à procurer de la recherche pertinente sur différents secteurs d'activités et des conseils en placement auprès des sociétés ouvertes et fermées.



« L'embauche d'un professionnel d'expérience supplémentaire dans ce contexte marqué par l'incertitude atteste de notre engagement à offrir les meilleurs conseils et recommandations possible au profit de nos clients institutionnels et individuels, surtout en ces temps inhabituels », affirme M. Swetlishoff. « La venue de notre nouveau collègue témoigne de la confiance que nous avons en notre plateforme canadienne et en les capacités transfrontalières nord-américaines et européennes de la firme. »



« Au beau milieu de changements si rapides des marchés et de leur immense volatilité, je suis très heureux de me joindre à l'équipe des analystes canadiens brillants de Raymond James », affirme M. Boland. « Grâce à son réseau de plus de 500 conseillers canadiens au service des épargnants et de leurs familles et à sa vaste expertise sur les questions transfrontalières nord-américaines, Raymond James est exceptionnellement bien positionnée pour offrir une recherche et des solutions financières de grande qualité en rapport avec les services de financement diversifié. »

Raymond James est une société de courtage de plein exercice indépendante, chef de file en Amérique du Nord, qui offre une vaste gamme de services et de produits en matière de placements professionnels comprenant, entre autres : des services de gestion privée, des services de planification financière et successorale, la gestion de portefeuille, l'assurance, la recherche sur les titres de participation, les services bancaires d'investissement et les services de ventes et de négociation institutionnelles. Grâce à son réseau d'environ 8 100 conseillers au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Raymond James gère plus de 896 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion. Cette firme compte aussi plus de 76 analystes financiers couvrant plus de 1 300 sociétés au Canada, aux États-Unis.

SOURCE Raymond James Ltée

Communiqué envoyé le 6 avril 2020 à 09:22 et diffusé par :