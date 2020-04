Panaxia se prépare à vendre en Europe et annonce un accord sur des droits d'utilisation temporaire d'une installation de R&D à Malte pour la production commerciale et le marketing de ses produits de cannabis européens en Europe





La société pharmaceutique Panaxia Labs Israel Ltd. (Panaxia Israel) (TASE : PNAX), le plus grand fabricant de produits à base de cannabis médicinal en Israël, a annoncé aujourd'hui son accord contractuel avec le détenteur de la participation majoritaire, Panaxia Pharmaceutical Industries, en vue d'utiliser la recherche et le développement du détenteur de la participation majoritaire à Malte pour la production et l'extraction des produits très élaborés de la société (tels que les huiles, les inhalateurs, les comprimés sublinguaux, les suppositoires) conçus pour le marché européen.

Cet accord permet à Panaxia d'utiliser les installations de R&D de Malte et de démarrer son activité européenne. Les opérations à Malte devraient commencer dans quelques mois, sous réserve de la conversion complète de l'installation en un établissement commercial répondant aux exigences de la norme EU-GMP et de la réception des approbations réglementaires du gouvernement maltais. Par conséquent, à la connaissance de la société, elle deviendra la première société de cannabis médicinal en Israël à fabriquer et à vendre des produits médicinaux à base de cannabis dans les pays de l'UE.

L'usine maltaise qui sera exploitée par Panaxia est prête à extraire les inflorescences de cannabis. Elle a la capacité de produire plusieurs centaines de milliers de produits chaque année, qui viendront rejoindre l'ensemble des produits déjà fabriqués en Israël.

Dans un premier temps, la société devrait démarrer ses activités sur les marchés allemand et maltais. La société a annoncé qu'elle est en train d'enregistrer ses produits dans d'autres pays européens, ce qui, une fois cet enregistrement terminé, lui permettra de fabriquer ses produits dans l'installation de Malte et de les commercialiser dans d'autres pays.

Le Dr Dadi Segal, PDG de Panaxia, a indiqué : « L'utilisation de l'usine de fabrication de Malte constitue une étape importante alors que nous entrons sur le marché européen. Nous pensons que cela fait de Panaxia la première société en Israël dans le domaine du cannabis médicinal à commencer à vendre dans l'UE. Nous sommes progressivement en train d'enregistrer et de certifier nos produits très élaborés et de conclure des contrats de distribution et de commercialisation, tout d'abord en Allemagne et au Danemark, puis dans d'autres pays. Conformément à nos plans stratégiques, nous avons mis l'accent, au cours des derniers mois, sur un travail de préparation massif orienté vers notre expansion européenne. Le démarrage de nos activités de fabrication et de marketing dans l'installation de Malte nous permet de raccourcir notre délai de commercialisation avec des produits de haute qualité répondant aux normes les plus rigoureuses, développés sur la base des capacités internationales de R&D de Panaxia. Notre objectif est de concrétiser l'ambition de Panaxia d'amener à nos patients en Israël, ainsi qu'à de nouveaux patients à l'étranger en Europe, une variété de produits à base de cannabis médicinal très élaborés, reproductibles et plus sûrs, répondant à des normes pharmaceutiques révolutionnaires, qui ne sont pas actuellement disponibles sur le marché. »

À propos de Panaxia Israël

Panaxia Labs Israel, Ltd. est une société cotée à la Bourse de Tel-Aviv (TASE : PNAX). Il s'agit du plus grand fabricant et distributeur à domicile de produits à base de cannabis médicinal, et le premier à avoir reçu l'approbation du ministère israélien de la Santé pour la fabrication de produits pharmaceutiques à base de cannabis médicinal (en vertu de la directive IMC-GMP). La société fabrique plus de 30 produits médicinaux à base de chanvre et a accumulé un large socle d'expériences cliniques basées sur des dizaines de milliers de patients.

Panaxia fait partie du groupe Segal Pharma, détenu par la famille Segal et fondé il y a plus de quarante ans. La société fabrique plus de 600 produits pharmaceutiques différents qui sont distribués dans plus de 40 pays à travers le monde. Panaxia Labs Israel est une filiale de Panaxia Pharmaceutical Industries. Elle a été créée par le Dr Dadi Segal, le Dr Eran Goldberg et Assi Rotbart, LL.b., et constitue la division cannabis du Groupe Segal Pharma. Une filiale soeur, Panaxia US, fabrique en Amérique du Nord plus de 60 produits médicinaux à base de chanvre, dont des comprimés sublinguaux, des pastilles, des huiles et des inhalateurs destinés au traitement de maladies telles que le TSPT, le cancer, la douleur chronique, l'épilepsie, l'anorexie, les brûlures et bien d'autres maladies. Panaxia Group compte plus de 150 employés, et tous les essais cliniques sont menés par ses membres.

Le groupe Segal Pharma possède également Luminera Derm, qui fabrique des produits injectables de comblement dermique, et Tree of Life Pharma, qui fabrique des médicaments vendus sans ordonnance. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Internet de Panaxia à l'adresse : https://panaxia.co.il/

