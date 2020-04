Crise de la COVID-19 - L'UMQ promeut l'achat en ligne chez les commerçants locaux





MONTRÉAL, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - Soucieuse de contribuer à l'économie locale et régionale du Québec en ces temps de crise de la COVID-19 (coronavirus), l'Union des municipalités du Québec (UMQ) lance aujourd'hui une campagne ayant pour objectif de favoriser l'achat local sur le Web, emboitant ainsi le pas à plusieurs de ses municipalités membres et à l'initiative du gouvernement du Québec qui vient de créer la plateforme numérique Le Panier Bleu. Sur le thème « Au Québec, on se lave les mains, on se serre les coudes et on achète en ligne chez nos commerçants locaux », le monde municipal invite les Québécoises et les Québécois à encourager les entreprises de leur région en consommant localement tout en restant à la maison.

« De nombreuses municipalités québécoises sont à pied d'oeuvre pour soutenir leurs commerces et leurs entreprises. Le gouvernement du Québec met sur pied le projet Le Panier Bleu pour stimuler l'achat local. Aujourd'hui, c'est au tour de l'UMQ de joindre ce mouvement d'entraide en lançant sa campagne municipale pour promouvoir activement l'achat en ligne de produits et services chez les commerçants locaux. L'ensemble des outils de communication de l'Union seront sollicités pour partager un message de solidarité en ces temps de crise. Aucun effort ne doit être épargné pour encourager les citoyennes et les citoyens à faire leur achat dans leurs commerces locaux », a déclaré madame Suzanne Roy, présidente intérimaire de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie.

« Au Québec, on se lave les mains, on se serre les coudes et on achète en ligne chez nos commerçants locaux »

Selon le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, si chaque consommateur achetait pour 30 $ de plus en produits québécois par année, c'est un milliard de dollars supplémentaires qui seraient injectés dans l'économie au bout de cinq ans.

« La planète économique tourne au ralenti et plusieurs commerçantes et commerçants s'inquiètent à raison pour l'avenir de leur personnel et de leur entreprise. Ensemble, on peut faire la différence, pour autant qu'on mette les énergies au bon endroit. La meilleure façon de s'entraider, c'est de consommer localement, mais en gardant à l'esprit qu'il faut respecter les règles édictées par les autorités en matière de santé publique. C'est pourquoi la campagne de l'UMQ met l'accent sur l'achat en ligne auprès des commerces locaux », a conclu monsieur Denis Martin, président de la Commission sur le développement économique de l'UMQ et maire de Deux-Montagnes.

Avec cette campagne pour l'achat local en ligne, l'UMQ ajoute une nouvelle action à celles qu'elle a déjà entreprises depuis le début de la crise sanitaire. La porte-parole des municipalités a notamment produit de nombreux outils destinés aux municipalités qui sont disponibles dans la section spéciale de son site Web.

