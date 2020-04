Les Chevaliers de Colomb offriront une ligne de crédit garantie de 100 millions de dollars aux diocèses





Une initiative distincte se concentre sur les services caritatifs

NEW HAVEN, Connecticut, 5 avril 2020 /CNW/ - Les Chevaliers de Colomb ont annoncé deux programmes pour aider les communautés et les églises à faire face aux effets de la pandémie de Covid-19.

Le premier programme vise à doter les diocèses américains et canadiens d'un financement à court terme, car de nombreux diocèses et leurs paroisses subissent les effets du virus, notamment les annulations des offices et l'absence de quêtes.

Avec une initiative distincte, « N'abandonnez pas votre voisin », le CdeC concentre son action caritative bien connue, en demandant à son vaste réseau de bénévoles d'aider à assurer la satisfaction des besoins essentiels pendant la pandémie dans les communautés d'un océan à l'autre.

Le programme de financement pour les diocèses est un fonds de 100 millions de dollars, avec une ligne de crédit garantie pouvant atteindre 1 million de dollars par diocèse catholique. Le programme sera disponible pendant 60 jours à partir du lundi 30 mars.

« Il est essentiel pour nous de soutenir l'Église en ce moment, afin que l'Église puisse continuer à offrir son soutien spirituel et caritatif irremplaçable, et continuer à employer son personnel qui appuie sa mission et son rayonnement », a déclaré le chevalier suprême des Chevaliers de Colomb, Carl Anderson. « Notre fonds est explicitement conçu pour aider financièrement les diocèses et leurs paroisses à surmonter cette pandémie afin de poursuivre leur important travail ».

Les lignes de crédit auront un taux d'intérêt très compétitif équivalent à celui du Bon du Trésor d'un an des États-Unis, plus 225 points de base (2,25 %).

La ligne de crédit a une durée de deux ans. À la fin de cette période, les diocèses auront la possibilité de convertir la ligne de crédit en un prêt ecclésiastique des Chevaliers de Colomb, entièrement amortissable au taux en vigueur pour une durée choisie par l'emprunteur de cinq, dix ou vingt ans - les mêmes conditions à faible taux d'intérêt offertes par le programme de longue date ChurchLoan des Chevaliers. Les Chevaliers de Colomb sont l'un des principaux bailleurs de fonds pour les paroisses et les diocèses depuis plus d'un siècle, et le programme ChurchLoan reste une source de financement essentielle pour les paroisses et les institutions catholiques.

En parlant de l'extension des services à la communauté que les Chevaliers font en ce moment, Anderson a déclaré : « L'initiative "N'abandonnez pas votre voisin" des Chevaliers s'appuie sur une longue tradition d'extension des services à la communauté par le biais de programmes caritatifs innovants aux niveaux national et local ». Il a ajouté : « Dans les moments difficiles, du XIXe siècle à nos jours, les Chevaliers de Colomb ont aidé les communautés à se soutenir mutuellement, à appuyer l'Église et les besoins changeants de leurs communautés ».

Les Chevaliers de Colomb sont encouragés à aider leurs voisins, des personnes ayant faim à celles de la communauté, à celles de leur paroisse, aux autres Chevaliers de Colomb. Les chevaliers ont réagi en aidant les livraisons des banques alimentaires et d'autres programmes au sein de leurs communautés. Les chevaliers sont également encouragés à faire des dons de sang, notamment en réponse aux pénuries actuelles.

En outre, l'organisation fournit également des ressources spirituelles à ses membres et les incite à offrir des prières composées par le pape François et d'autres chefs d'église.

À propos des Chevaliers de Colomb

Les Chevaliers de Colomb sont l'un des principaux organismes bénévoles et caritatifs du pays. En 2018, les Chevaliers du monde entier ont fait don de 76 millions d'heures de service et de plus de 185 millions de dollars à des causes caritatives dans des communautés à travers les Amériques, ainsi qu'en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Qu'il s'agisse d'aider les enfants dans le besoin, de fournir des fauteuils roulants aux personnes handicapées, d'aider à approvisionner les banques alimentaires ou d'offrir à ses membres une assurance vie de premier ordre et abordable, les Chevaliers sont au service de la communauté depuis plus de 130 ans.

