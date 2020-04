COVID-19 et accouchements - Québec doit intervenir pour autoriser les personnes accompagnantes





MONTRÉAL, le 5 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le 3 avril dernier, l'Hôpital général juif de Montréal a émis une nouvelle directive stipulant qu'aucun partenaire ni autre accompagnant-e ne serait autorisé en salle d'accouchement laissant ainsi les femmes et les personnes enceintes seules pour accoucher. Nous souhaitons interpeller le gouvernement du Québec et lui demander de prendre une position claire contre cette mesure.

Nous comprenons que de telles directives soient motivées par la nécessité de protéger toute personne déambulant à l'hôpital, mais surtout le personnel soignant sur la ligne de front face à la COVID-19. Néanmoins, les groupes que nous représentons ont tous été interpellés par des femmes en détresse, de même que par des professionnel-les en désaccord profond avec cette mesure, certain-es allant jusqu'à envisager des démissions en bloc. Nous sonnons donc l'alarme : cette directive va trop loin. Elle ne sert ni la population ni les professionnel-es de la santé.

Protéger la santé de la personne qui accouche et de son nouveau-né passe par la prévention des complications, laquelle est intrinsèquement liée à la préservation des processus physiologiques. Les études le démontrent et toutes les instances de santé sont unanimes : la présence d'une personne significative est une condition essentielle au bon déroulement d'un accouchement.

De sérieux risques

D'autre part, nous sommes alarmés qu'un nombre croissant de femmes et de personnes qui accouchent envisagent in-extremis la possibilité d'accoucher chez elles sans assistance et de faire appel aux services ambulanciers lorsque la naissance sera imminente. Non seulement ce choix de dernière minute comporte de sérieux risques pour la sécurité des accouchements, mais il menace également d'engorger les services ambulanciers déjà sous tension. Il est évident qu'advenant l'adoption d'une telle directive par d'autres établissements de santé, ce mouvement serait amplifié.

Ceci étant dit, nous comprenons la crainte des professionnel-les de s'exposer à la COVID-19, en particulier lorsque des personnes mentent sur leur état de santé. Il nous paraît essentiel de continuer à enjoindre la population à suivre les directives tout en priorisant l'octroi d'équipement de protection pour les professionnel-les plutôt que d'opter pour des mesures aussi controversées et punitives. Soulignons que les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Société des obstétriciens-gynécologue du Canada (SOGC) stipulent que même les personnes diagnostiquées COVID-19 positif devraient être accompagnées durant leur accouchement.

Des situations contraignantes similaires ont eu lieu en France et dans la ville de New York. Les autorités gouvernementales ont dû se rétracter après avoir imposé de telles mesures en constatant les conséquences gravissimes d'une telle directive sur la santé mère-enfant. Nous croyons qu'il est possible de concilier protection du personnel de la santé et du public d'un côté et respect des droits fondamentaux des femmes et des personnes qui accouchent de l'autre. Le gouvernement du Québec doit rétablir la présence d'une personne accompagnante lors d'accouchement.

Regroupement Les Sages-femmes du Québec

Groupe MAMAN Mouvement pour l'autonomie dans la maternité et l'accouchement naturel

Regroupement Naissance Respectée

Association québécoise des accompagnantes à la naissance

Confédération des syndicats nationaux

Fédération des professionnèles (FP-CSN)

Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Association canadienne des sages-femmes

Association québécoise des infirmières et infirmiers

