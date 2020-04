La Banque Nationale annonce de nouvelles mesures de soutien et une approche spéciale pour les aînés





MONTRÉAL, le 3 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale annonce de nouvelles mesures touchant les prêts hypothécaires, les cartes de crédit et les transactions courantes afin d'appuyer ses clients face à la situation exceptionnelle causée par la COVID-19.

Avec ces mesures, la Banque Nationale accomplira trois choses importantes pour ses clients :

Compenser les intérêts additionnels occasionnés par un report de paiement hypothécaire, éliminant ainsi le paiement d'intérêt sur les intérêts qui découlent d'un report.

les intérêts additionnels occasionnés par un report de paiement hypothécaire, éliminant ainsi le paiement d'intérêt sur les intérêts qui découlent d'un report. Réduire l'impact des coûts d'intérêt sur les cartes de crédit des clients ayant demandé un report et qui sont les plus touchés par la crise.

l'impact des coûts d'intérêt sur les cartes de crédit des clients ayant demandé un report et qui sont les plus touchés par la crise. Retirer temporairement certains frais bancaires.

De plus, la Banque Nationale met sur pied une approche spéciale pour les aînés. En effet, la Banque communiquera par écrit avec tous ses clients qui sont soit âgés de 75 ans et plus, soit domiciliés dans un CHSLD ou une résidence pour retraités, et ce, pour s'assurer qu'ils ont en main toute l'information pertinente. Un processus permettant de traiter leurs appels en priorité sera également mis en place dans nos centres d'appels dès la semaine prochaine.

« Dans les dernières semaines, nous avons aidé des dizaines de milliers de clients avec des mesures d'allègement, des reports de paiements, des conseils et de l'accompagnement personnalisé. Nos employés traitent chacune des demandes avec la plus grande attention », a déclaré Lucie Blanchet, première vice-présidente à la direction, Particuliers et Expérience client à la Banque Nationale. « Les mesures annoncées aujourd'hui, qui s'ajoutent à celles déjà en place, permettront d'offrir une aide supplémentaire aux gens qui en ont le plus besoin, notamment les aînés. »

Les principales mesures annoncées sont les suivantes. Nous invitons les lecteurs à consulter les pages pertinentes de notre site Internet à www.bnc.ca pour prendre connaissance des détails propres à chacune.

Prêts hypothécaires

Nous remboursons des frais d'intérêt : il y a quelques semaines, nous avons mis en place une mesure de report de versements hypothécaires. Aujourd'hui, nous nous engageons à effectuer un versement à tous nos clients qui bénéficient d'un report de versements sur leur prêt hypothécaire afin de compenser pour les intérêts additionnels occasionnés durant la période de report. Le montant variera selon le solde et le taux d'intérêt de l'hypothèque.

Cartes de crédit 1

Nous reportons les paiements mensuels : il est possible de demander le report, pour une période allant jusqu'à 90 jours, du paiement mensuel minimum dû pour une carte de crédit Mastercard Banque Nationale.

il est possible de demander le report, pour une période allant jusqu'à 90 jours, du paiement mensuel minimum dû pour une carte de crédit Mastercard Banque Nationale. Nous réduisons les taux d'intérêt : les détenteurs d'une carte de crédit ayant obtenu un report de paiement verront leur taux d'intérêt annuel réduit à 10,9 %, sur les achats, de manière temporaire, selon leur situation financière.

les détenteurs d'une carte de crédit ayant obtenu un report de paiement verront leur taux d'intérêt annuel réduit à 10,9 %, sur les achats, de manière temporaire, selon leur situation financière. Nous offrons l'un des taux les plus bas : la carte Syncro offre un taux d'intérêt annuel de 8,9 %, sur les achats, soit l'un des taux les plus avantageux de l'industrie.

la carte Syncro offre un taux d'intérêt annuel de 8,9 %, sur les achats, soit l'un des taux les plus avantageux de l'industrie. Nous permettons de rembourser le solde avec les points accumulés : plusieurs cartes permettent de rembourser une partie ou la totalité du solde de la carte de crédit avec les points récompenses.

Transactions courantes

Nous retirons temporairement les frais suivants :

Sur les virements Interac : les frais de 1 $ imputés aux clients ne détenant pas de forfait bancaire ont été annulés.

Sur les demandes d'arrêt de paiement sur les chèques ou débits préautorisés : les frais de 16 $ et 30 $ ont été annulés.

Et les intérêts de découvert pour les comptes chèques et épargne à intérêt élevé sont également annulés.

Liens connexes

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 289 milliards de dollars au 31 janvier 2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

_____________________________ 1 Pour tous les détails concernant les cartes de crédit, veuillez consulter la page correspondant à la carte de crédit détenue sur le site bnc.ca

SOURCE Banque Nationale du Canada

Communiqué envoyé le 3 avril 2020 à 16:32 et diffusé par :