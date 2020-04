Le Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE) salué par la FCEI





MONTRÉAL, le 3 avril 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Québec a annoncé la mise en place d'un programme qui offrira aux employés à temps plein des secteurs désignés essentiels, une prestation visant à assurer une rémunération supérieure à ce que leur procurerait la Prestation canadienne d'urgence (PCU). Cette compensation financière sera rétroactive au 15 mars.

« Les employeurs et employés des services essentiels jouent un rôle important pour que la vie continue au Québec malgré la crise sanitaire. Ils nourrissent les Québécois, les transportent et assurent la production du matériel nécessaire à leur quotidien. Le coup de pouce qu'ils reçoivent aujourd'hui est une juste reconnaissance de leur contribution à la société. De plus, pour les petits commerçants, cette annonce arrive à un moment où la pression augmentait et nous en sommes reconnaissants, » a commenté François Vincent, vice-président, Québec à la FCEI.

Reconnaître les limites de l'employeur

La FCEI a reçu plusieurs appels de ses membres entrepreneurs qui s'inquiétaient de perdre des employés qui pourraient bénéficier de la Prestation canadienne d'urgence. Il était donc urgent de mettre en place une mesure incitative afin de les maintenir en emploi. Pour plusieurs PME, y compris celles oeuvrant dans les secteurs essentiels, les pressions sont énormes, car leurs revenus ont chuté drastiquement tandis que les frais fixes, comme le loyer, l'électricité et le gaz, les assurances et d'autres encore, sont maintenues. Cette situation pousse même plusieurs entreprises à penser à leur survie.

La FCEI tient à remercier et à souligner la contribution de toutes les entreprises et de tous les travailleurs des services essentiels qui continuent d'opérer durant cette période exceptionnelle.

