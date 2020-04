Pandémie de la COVID-19 - «?Nos mesures fonctionnent?», assure le premier ministre, François Legault





QUÉBEC, le 3 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, a dressé ce vendredi le récent bilan des cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. En date du jeudi 2 avril 2020, à 18 h, il y a au Québec 6?101 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. Actuellement, 429 personnes sont hospitalisées, dont 122 se trouvent aux soins intensifs. Le bilan des décès s'élève à 61 au Québec.

François Legault a tenu à préciser que, même si le dernier bilan fait état d'une hausse de 25 décès par rapport à la dernière mise à jour, ceux-ci ne sont pas attribuables seulement aux 24 dernières heures. En effet, plusieurs décès étaient sous analyse depuis une semaine pour qu'il soit déterminé si la cause était bien la COVID-19. Le premier ministre a tenu à offrir ses condoléances à toutes les familles et aux proches des victimes.

Des équipements pour huit jours

François Legault a eu l'occasion jeudi de faire le point avec le premier ministre Justin Trudeau et les premiers ministres des autres provinces concernant les équipements médicaux. À ses yeux, il est essentiel que la répartition du matériel médical soit plus concentrée dans les grandes villes qui sont les plus touchées, comme Montréal et Toronto.

M. Legault a rappelé que les commandes continuent de rentrer et que le réseau de la santé et des services sociaux dispose maintenant de suffisamment d'équipements médicaux pour les huit prochains jours.

Aider nos PME

Le premier ministre a tenu à saluer l'investissement de 150 millions de dollars annoncé par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, pour les petites et moyennes entreprises qui, elles aussi, souffrent grandement de la pandémie. Pour celles en région, cette aide est d'autant plus précieuse puisque l'argent sera décentralisé et mis dans des fonds locaux. «?Ce sont les gens des régions qui connaissent le mieux leurs entreprises. Ce sont donc les gens des régions, les MRC, qui vont gérer ces fonds?», a salué M. Legault.

Geste concret pour nos travailleurs à bas salaire

Le premier ministre a réservé ses remerciements du jour aux travailleurs essentiels dans notre vie quotidienne : les caissières et caissiers de supermarchés, de pharmacies et de dépanneurs ainsi que les livreurs.

Pour témoigner de cette reconnaissance, le ministre des Finances, Eric Girard, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, annonceront cet après-midi un programme qui bonifiera de 400 $ le salaire mensuel des travailleurs essentiels dont le salaire est inférieur à la prestation de 2000 $ par mois accordée par le gouvernement fédéral.

Citation :

«?Quand on voit le nombre de cas qui augmente tous les jours, ça peut donner l'impression que ce qu'on fait ne marche pas, mais tous les efforts qu'on est en train de faire pour vaincre le virus fonctionnent. Nous nous sommes concentrés au début sur les personnes qui étaient le plus à risque, les personnes qui avaient voyagé et qui avaient des symptômes. Il y avait beaucoup de cas confirmés, mais nous nous sommes occupés rapidement des personnes infectées. Il y a trois semaines, le Québec a été l'un des premiers États en Amérique du Nord à réaliser des gestes concrets pour lutter contre le virus. Pour l'instant, on s'en sort bien, mais on doit continuer de réduire le plus possible les contacts entre les personnes, d'où l'importance de toujours garder ses distances et, encore mieux, de rester chez vous. Si tout le monde respecte nos directives, on va sauver des centaines de vies.?»

François Legault, premier ministre du Québec

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Il est possible d'obtenir de l'information en utilisant la ligne coronavirus selon l'indicatif régional de votre localité :

418 644-4545



450 644-4545



514 644-4545



819 644-4545



1 877 644-4545 (sans frais)

Pour être à l'affût des mises à jour des données, suivez le compte Twitter du ministère de la Santé et des Services sociaux : https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 3 avril 2020 à 15:39 et diffusé par :