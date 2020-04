BIOTECON Diagnostics conclut un accord de distribution exclusif pour fournir des tests de dépistage du coronavirus à la plupart des marchés du monde





POTSDAM, Allemagne, 3 avril 2020 /PRNewswire/ -- BIOTECON Diagnostics a annoncé aujourd'hui avoir conjugué ses forces avec celles d'une entreprise réputée de Singapour pour distribuer de grandes quantités de kits de détection du coronavirus SARS-CoV-2 dans des délais courts et à pratiquement tous les marchés du monde.*

Le dépistage précoce et rapide du SARS-CoV-2 facilite considérablement les programmes de quarantaine et de traitement menés aux échelles nationales. Il permet d'éviter une nouvelle propagation épidémiologique de la maladie et Singapour est la preuve du bon fonctionnement de cette stratégie. Les laboratoires du monde entier ont actuellement besoin de centaines de milliers de tests chaque jour pour aider à juguler la propagation de la maladie COVID-19. Les kits Acu-Coronatm 2.0/3.0** sont des tests qPCR permettant de détecter le SARS-CoV-2 provenant d'échantillons prélevés sur les patients. Les patients, qu'ils soient ou non suspectés d'être infectés par le virus, peuvent fournir des écouvillons buccaux ou nasaux, qui sont ensuite utilisés comme échantillons pour extraire l'ARN du virus et procéder dans la foulée au test qPCR.

« Notre collaboration a considérablement accéléré la disponibilité de ce test rapide qui traite de grands volumes, qui est facile à utiliser, fiable, peu coûteux et qui permet d'obtenir jusqu'à 94 échantillons de patients en une heure et demie. Étant un acteur majeur dans le domaine des diagnostics qPCR, nous avons répondu à la pandémie mondiale en lançant notre kit de préparation magnétique VI pour extraire et purifier l'ARN viral. Notre kit fonctionne de concert avec ce test qPCR afin de détecter avec précision le virus SARS-CoV-2 et de contribuer ainsi aux efforts de diagnostic à très grande échelle », a déclaré Alois Schneiderbauer, directeur commercial de BIOTECON Diagnostics.

« Nous sommes très heureux d'épauler activement les laboratoires du monde entier en leur fournissant des solutions d'extraction et de détection de premier plan. Le dépistage effectué par le test qPCR est la méthode que nous adoptons depuis plus de 20 ans. Associée à des solutions d'automatisation, cette méthode permet non seulement de traiter de très grands volumes mais aussi de prendre des décisions rapides et fiables », a conclu Alois Schneiderbauer.

Principales caractéristiques :

Test qPCR multiplex

Délai d'obtention du résultat : moins d'une heure et demie

Détection spécifique du coronavirus SARS-CoV-2

La différenciation entre le SARS-CoV-2 et d'autres infections respiratoires caractéristiques est également possible si nécessaire

Les tests peuvent être effectués sur de nombreux instruments qPCR

couramment utilisés : LightCycler ® 480 II, Applied Biosystems ® 7500 Fast et CFX96tm

couramment utilisés : LightCycler 480 II, Applied Biosystems 7500 Fast et CFX96tm Les contrôles internes sont inclus

*Droits de distribution exclusive dans le monde entier, à l'exclusion de Singapour, de la Malaisie et de l'Indonésie.

**Approuvé « uniquement à des fins de recherche ». Directive CE-IVD (diagnostics in vitro) en attente. Approbation de la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) pour une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) en attente.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1141271/BC_Diagnostics_COVID_19_Detection_Kits.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1141272/BIOTECON_Diagnostics_Logo.jpg

Pour en savoir plus, veuillez visiter www.bc-diagnostics.com ou nous contacter à l'adresse bcd@bc-diagnostics.com ou par téléphone au +49-(0)331-2300-200.

Communiqué envoyé le 3 avril 2020 à 15:21 et diffusé par :