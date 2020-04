Firmenich étend sa production de désinfectant pour les mains et fait don de 100 tonnes aux États-Unis et à la Suisse





GENÈVE, 3 avril 2020 /PRNewswire/ -- Suite à la donation de Firmenich de 20 tonnes de solution hydroalcoolique à Genève, le groupe a accru sa capacité de production à 100 tonnes pour les hôpitaux, ainsi que les services médicaux et d'urgence aux États-Unis et en Suisse. Firmenich a transformé ses lignes de production afin de pouvoir fournir du désinfectant pour les mains, essentiel à l'endiguement de la propagation du COVID-19 et dont la demande globale ne fait qu'augmenter.

« En tant qu'entreprise responsable, il est impératif pour nous de prendre des mesures concrètes et de faire preuve de solidarité avec les communautés locales où nous opérons durant ces temps sans précédent, » commente Gilbert Ghostine, CEO de Firmenich. « Cette solution hydroalcoolique nous permettra de protéger nos proches ainsi que les professionnels de la santé sur le front, qui travaillent d'arrache-pied pour combattre cette pandémie. Je suis extrêmement fier et reconnaissant envers tous nos collègues chez Firmenich qui font tout ce qui est possible et plus encore pour accomplir leur mission. Ensemble, nous prouverons que la solidarité est plus contagieuse que le virus. »

Firmenich est le premier acteur de son industrie à adapter sa production à ses sites de Genève, afin de faire don de 20 tonnes de solution hydroalcoolique aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), ainsi qu'aux services médicaux et d'urgence. En réponse à la demande croissante de désinfectant pour les mains, le Groupe est en train d'accroitre sa production à 100 tonnes pour en faire dons aux hôpitaux, aux centres médicaux, aux sages-femmes, aux travailleurs sociaux, aux services d'urgence, aux transports publics, aux ONG et aux associations communautaires pour lutter contre la pandémie. Le Groupe explore actuellement davantage de lignes de production en Europe et en Asie pour répondre aux besoins grandissant dans les communautés locales.

A PROPOS DE FIRMENICH

Firmenich est la plus grande entreprise privée de parfums et d'arômes au monde. Elle a été créée en 1895 à Genève, en Suisse. Animée par le but de créer des émotions positives pour améliorer le bien-être, Firmenich a conçu nombre de parfums et arômes parmi les plus connus au monde, apportant du plaisir à plus de quatre milliards de consommateurs chaque jour. Reconnue pour son innovation et sa créativité de pointe, ainsi que pour son leadership en développement durable, Firmenich investit chaque année 10 % de son chiffre d'affaires en R & D afin de comprendre et de partager ce que la nature a de meilleur à offrir de manière responsable. Le chiffre d'affaires annuel de Firmenich s'élevait à 3,9 milliards de francs suisses à fin juin 2019. Plus d'informations sur Firmenich sont disponibles sur notre site : www.firmenich.com

