Cascades collabore avec des partenaires à la fabrication de visières médicales





KINGSEY FALLS, QC, le 3 avril 2020 /CNW Telbec/ - Cascades (TSX: CAS), chef de file des solutions de récupération, d'emballage et d'hygiène écoresponsables, annonce qu'elle prévoit fournir du plastique recyclé nécessaire à la fabrication de visières médicales afin de soutenir la lutte contre la COVID-19. L'entreprise répond ainsi à des initiatives des entreprises Tristan et Bauer, qui assureront l'assemblage final des composantes.

Cascades fabrique déjà des rouleaux de plastique extrudé qu'elle fournit à Tristan. Elle prévoit également débuter la production d'un minimum de 1 million de visières pré-taillées pour Bauer, et ce, dès le lundi 6 avril. Les premières unités seront livrées dans cette même semaine. L'ensemble de ces produits seront fabriqués à l'usine Cascades Inopak de Drummondville. Cascades tient également à souligner que ses efforts sont soutenus par l'entreprise nu-b, de Vaudreuil, au Québec, qui l'approvisionne en rouleaux de plastique extrudé pour ce projet.

Cascades salue le leadership des entreprises qui initient des projets de fabrication locale d'équipements médicaux en cette période de pandémie, dont Tristan et Bauer avec qui elle collabore déjà. « Notre entreprise est heureuse de répondre favorablement à l'appel des autorités et de participer à de telles initiatives prometteuses et importantes en fournissant des matériaux ou des composantes. Nous levons notre chapeau aux organisations initiatrices de ces projets, ainsi qu'à nos employés qui font preuve d'une agilité et d'un dévouement remarquables », affirme Mario Plourde, président et chef de la direction. D'autres projets ont été soumis à Cascades, qui étudie la faisabilité et sa capacité de fournir les matériaux nécessaires à leur réalisation.

Ces commandes particulières s'ajoutent aux activités courantes de Cascades, sans restreindre sa capacité à produire des produits déjà essentiels. Cascades poursuit ses opérations dans l'ensemble de ses usines, alors qu'elle est reconnue comme une entreprise essentielle en cette période de crise. La santé et le bien-être de ses employés demeurent une priorité et toutes les mesures nécessaires sont déployées pour préserver leur sécurité.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 12 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

