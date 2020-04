Venture Global LNG annonce la réussite d'un essai en série de l'équipement de liquéfaction de Calcasieu Pass





ARLINGTON, Virginie, 3 avril 2020 /CNW/ - La société Venture Global LNG, Inc. est heureuse d'annoncer la réussite d'un essai en série du premier système de compression de mélange réfrigérant de Venture Global Calcasieu Pass aux installations d'essais de Baker Hughes de Massa, en Italie. L'essai en série vient attester l'ingénierie, le caractère fonctionnel et le rendement du système de traitement seulement sept mois après que la décision d'investissement finale (FID) ait été prise. Il s'agit d'une grande réalisation et d'un changement radical pour l'industrie.

Le projet de 10 MTPA Calcasieu Pass LNG utilise une solution complète de procédés fournie par Baker Hughes, laquelle se sert de trains modulaires de liquéfaction qui sont hautement efficaces, de taille moyenne et fabriqués dans une usine d'Italie. Ils sont ensuite expédiés au site Calcasieu Pass, qui est en cours d'aménagement dans la paroisse de Cameron, en Louisiane. En août 2019, Venture Global a donné à Baker Hughes le feu vert pour aller de l'avant, concurremment à la FID du projet.

Dans le cadre de l'exécution continue du projet, l'essai en série visait le premier lot complet d'équipement pour démontrer que l'ensemble des composants du système fonctionnent conjointement dans des conditions normales d'opération. L'essai en série reproduit et simule les conditions propres au site. Chaque composant acheminé et utilisé sur place est mis en service et validé afin de vérifier le rendement et le fonctionnement du système complet. Le test évalue le fonctionnement mécanique et mesure la vibration de l'équipement ainsi que la température des roulements lorsque la vitesse et la charge sont maximales. Les systèmes de commande et les systèmes auxiliaires sont aussi calibrés, ce qui réduit ce type d'activités sur le terrain. La réussite de l'essai en série témoigne de la robustesse de la conception du projet et confirme que l'équipement fonctionnera adéquatement une fois en place. Il s'agit d'une étape clé et d'un indicateur important du respect du calendrier de l'ensemble des activités.

Faisant preuve d'innovation et démontrant leur engagement à respecter l'échéancier, Baker Hughes et Venture Global ont dû utiliser une technologie virtuelle de pointe pour réaliser les tests en raison des conditions contraignantes imposées par la COVID-19. De manière globale, 21 personnes ont pris part à l'essai. Provenant de cinq villes de la planète, elles ont réalisé leurs travaux grâce à un accès numérique sophistiqué permettant d'obtenir les flux audio et vidéo à distance. Des techniciens de terrain locaux rattachés à Baker Hughes et à Venture Global étaient également sur place, à Massa.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur à long terme de GNL provenant de bassins rentables de gaz naturel de l'Amérique du Nord riches en ressources naturelles. La société aménage ou développe actuellement une capacité de production de 50 MTPA en Louisiane. Elle a entrepris la construction de l'installation de 10 MTPA Venture Global Calcasieu Pass à l'intersection du chenal de navigation de Calcasieu et du golfe du Mexique. La construction de l'installation de 20 MTPA Venture Global Plaquemines LNG, située au sud de La Nouvelle-Orléans, sur le fleuve Mississippi, devrait commencer cette année. Venture Global LNG aménage aussi l'installation de 20 MTPA Venture Global Delta LNG, adjacente à Plaquemines. Vous trouverez davantage de renseignements à l'adresse www.venturegloballng.com.

