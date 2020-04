Hong Kong Aerospace Technology Group se prépare à lancer son premier satellite Bauhinia doré Nº 1





HONG KONG, 3 avril 2020 /CNW/ - Hong Kong Aerospace Technology Group (HKATG, groupe de technologie aérospatiale de Hong Kong) a annoncé son intention de lancer en juin le satellite haute fréquence en orbite basse Bauhinia doré nº 1 depuis la Chine. Le lancement prévu marque une étape importante dans le projet de télédétection spatiale « Bauhinia doré » de l'entreprise.

L'aérospatiale commerciale internationale connaît présentement un développement rapide et incarne l'un des secteurs les plus dynamiques après Internet, l'IA et la 5G. Selon l'association américaine de l'industrie des satellites (SIA), les revenus de l'aérospatiale commerciale s'élevaient à 277,4 milliards de dollars US en 2018 et devraient augmenter de 10 pour cent par an.

L'humanité passe de la nécessité d'une industrie aérospatiale à la dépendance; la valeur stratégique et commerciale de l'infrastructure spatiale devient de plus en plus évidente. À mesure que l'industrie aérospatiale moderne prend forme, la valeur des ressources de base orbitales et spectrales deviendra un « bien immobilier spatial » très recherché.

La valeur stratégique de l'industrie aérospatiale a stimulé les investissements dans les organisations aérospatiales commerciales en Europe et en Amérique; la valeur marchande des entreprises aérospatiales commerciales cotées aux États-Unis ne cesse d'atteindre des sommets.

HKATG est le premier membre de la Fédération internationale d'astronautique à Hong Kong. M. SUN FENGQUAN, président du conseil d'administration de HKATG, a déclaré : « L'industrie aérospatiale de la région de la Grande Baie génère une demande de dizaines de milliards de dollars chaque année. La nouvelle orientation de développement de HKATG est centrée sur l'agglomération urbaine régionale et le lancement de la « Constellation de Bauhinia doré ». »

Utilisant la surveillance de cibles mobiles, l'IA spatiale et la surveillance des changements dynamiques, la « Constellation de Bauhinia doré » vise à mettre au point une application commerciale et le développement de systèmes de communication, de navigation et de télédétection avec un suivi mondial en ligne 24 heures sur 24 et la possibilité de revisiter des zones clés en moins de 30 minutes.

Le projet « Bauhinia doré » prévoit de lancer 165 satellites à basse orbite et à haute fréquence en 2020, couvrant la région de la Grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao et desservant les centres urbains qui connaissent la plus forte croissance au monde. Le satellite qui sera relancé en juin a été conçu, fabriqué et breveté par HKATG.

Hong Kong Aerospace Technology Group (HKATG, groupe de technologie aérospatiale de Hong Kong) a été créé en juillet 2019 en tant que premier groupe d'entreprises aérospatiales de Hong Kong basé sur la chaîne industrielle aérospatiale de la télédétection par satellite, la fabrication de satellites, la navigation par satellite, les communications par satellite et les stations de réception au sol de la télédétection par satellite. En 2019, HKATG est devenu le premier membre de la Fédération internationale d'astronautique à Hong Kong.

