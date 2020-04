Ansell insiste pour que la priorité mondiale soit accordée à l'approvisionnement d'équipements de protection individuelle





BRUXELLES, 2 avril 2020 /CNW/ - Ansell Limitée, un chef de file mondial en matière de solutions de protection, collabore avec les gouvernements et les organismes de santé du monde entier pour assurer que la fabrication et l'approvisionnement sans restriction d'équipements de protection individuelle (EPI) soient une priorité absolue pendant la pandémie COVID-19.

Alors que les gouvernements du monde entier prennent des mesures pour réduire le taux d'infection de leurs populations, la conséquence fâcheuse a été de limiter ou d'arrêter la fabrication des EPI ou d'entraver leur distribution efficace, aggravant ainsi la pénurie mondiale d'équipements de protection essentiels.

« En tant qu'entreprise âgée de 125 ans et chef de file du secteur des EPI, Ansell emploie 12 000 personnes à travers le monde; il a toujours fait de la sécurité sa priorité absolue et il est le meilleur de sa catégorie, » a déclaré Magnus Nicolin, PDG d'Ansell. « Nous avons maintenant adopté des pratiques d'exploitation sûres COVID-19 dans toutes nos usines et bureaux afin de réduire le risque de transmission du coronavirus au sein de notre personnel. Nous tirons également parti de l'expérience de notre usine chinoise où nous avons produit en continu sans une seule infection depuis le début de la pandémie en janvier dernier. Les produits Ansell comme les combinaisons AlphaTecMD et les gants GAMMEXMD et MICROFLEXMD, sont conformes aux directives de l'OMS et aux exigences de l'UE et de la FDA relativement à la protection contre les infections tout en minimisant le risque de contamination croisée lorsqu'un nouveau coronavirus est suspecté (comme COVID-19). Aujourd'hui, la demande pour ces produits de protection est énorme et nous donnons la priorité au secteur de soins de santé et aux autres secteurs essentiels pour lesquels l'approvisionnement ininterrompu en EPI est primordial. À l'heure actuelle, toute restriction dans la production ou dans la distribution aura de graves conséquences.

Dans cette crise mondiale difficile, Ansell a augmenté sa capacité de production d'équipements de protection cruciaux pour les travailleurs de la santé et pour d'autres industries essentielles et, avec le soutien nécessaire des autorités locales, il s'efforce d'exploiter ces installations au maximum de leur potentiel. Toutefois, nous sommes très inquiets, car les fournisseurs de matières premières et de composants sont touchés, ce qui menace la production continue de nos équipements de protection, indispensables pour gérer la pandémie et assurer la sécurité des travailleurs. Nous sommes également préoccupés par le fait que certains pays (même au sein de l'UE) aient imposé des contrôles sur les exportations ou les expéditions transfrontalières.

Nous avons besoin d'une excellente coopération internationale entre les organismes gouvernementaux et les fournisseurs d'EPI pour garantir que les usines et les frontières restent ouvertes tout au long de la chaîne d'approvisionnement mondiale en EPI. Cela signifie également que les gouvernements doivent tenir compte des besoins mondiaux lorsqu'ils définissent leurs industries essentielles, doivent faciliter, et non pas entraver, le transport des EPI tout en aidant les fabricants à assurer la protection des personnes qui travaillent dans la fabrication et la distribution des EPI, » a déclaré M. Nicolin.

Au nom de ses employés, de ses clients et de la communauté mondiale, Ansell reste engagé à lutter contre la propagation de la COVID-19 et la chaîne d'infection en maintenant l'approvisionnement d'équipements de protection essentiels là où ils sont les plus nécessaires.

