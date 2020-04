MISE À JOUR - Résolu tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le 12 mai 2020





Une mise à jour est émise à l'égard du communiqué intitulé « Résolu tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le 12 mai 2020 » qui a été diffusé sur PR Newswire le 25 février 2020. Le format de l'assemblée annuelle des actionnaires de Résolu a été changé. Au lieu de permettre aux gens d'y assister en personne, la Société la tiendra entièrement en ligne en raison de l'incidence sur la santé publique de l'éclosion de la maladie à coronavirus (COVID-19) et pour lui permettre de tenir l'assemblée en atténuant les risques pour la santé et la sécurité des participants. Voici le texte complet de la version mise à jour du communiqué :

MONTRÉAL, le 2 avril 2020 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le mardi 12 mai 2020, à 9 heures (heure de l'Est).

Les dirigeants de Résolu surveillent de près la situation entourant la COVID-19 et ils comprennent les préoccupations des actionnaires liées à la santé et à la sécurité de même que les protocoles imposés par les gouvernements fédéral, provinciaux et locaux. Comme il n'est pas possible de tenir une assemblée annuelle en personne, la Société tiendra une assemblée en ligne. Les actionnaires inscrits au 16 mars 2020 pourront assister et participer à l'assemblée annuelle en ligne au https://web.lumiagm.com/172118479. Pour participer à l'assemblée annuelle, les actionnaires auront besoin de leur numéro de contrôle à 11 ou 13 chiffres et ils devront suivre les instructions énoncées dans l'avis de disponibilité sur Internet et le formulaire de procuration. Dans le contexte actuel, nous encourageons fortement tous les actionnaires à voter à l'égard des actions qu'ils détiennent dès que possible avant la tenue de l'assemblée annuelle. Veuillez surveiller la page « Assemblée annuelle des actionnaires » sous l'onglet « Investisseurs » du site www.pfresolu.com pour trouver d'autres mises à jour.

Produits forestiers Résolu en bref

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, des papiers tissus, des produits du bois, du papier journal et des papiers pour usages spéciaux, qu'elle commercialise dans près de 70 pays. La Société possède ou exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément d'information sur www.pfresolu.com.

