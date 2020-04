Maintenant disponible dans le monde entier : ETS propose des solutions à domicile pour l'examen TOEFL iBT® et l'examen général GRE® pendant la durée de la pandémie due au coronavirus





Les examens à domicile constituent une option pratique, souple et sûre pour les examens effectués pendant la fermeture des centres d'examen

PRINCETON, New Jersey, 2 avril 2020 /CNW/ - ETS, un chef de file mondial des solutions de mesure et d'apprentissage dans le domaine de l'éducation, a annoncé aujourd'hui que les solutions d'examen à domicile TOEFL iBT® Special Home Edition et GRE® General Test sont désormais disponibles dans le monde entier pour les personnes qui touchées par la pandémie de coronavirus (COVID-19). Les solutions ont été initialement annoncées le 23 mars pour une disponibilité dans neuf pays et régions administratives.

Ces solutions sont présentement disponibles partout où l'examen sur ordinateur TOEFL iBT et le test général GRE sont normalement disponibles, à l'exception de la Chine continentale et de l'Iran. En Chine continentale, ETS travaille en étroite collaboration avec la NEEA pour répondre aux besoins des candidats touchés par les annulations d'examens, notamment en ajoutant des dates d'examen lorsque ceux-ci reprendront normalement. ETS s'efforce de proposer des examens à domicile en Iran dès que possible.

Les examens sont effectués grâce à une technologie d'intelligence artificielle et à l'utilisation de la surveillance humaine à distance en direct, assurée par ProctorU®, la principale solution de surveillance pour les examens en ligne. Ces solutions d'examen à domicile sont identiques en termes de contenu, de format, d'apparence à l'écran, de notation et de prix au test TOEFL iBT et au test général GRE passés dans un centre d'examen. Toutes les fonctionnalités d'examen auxquelles peuvent s'attendre les étudiants dans un centre d'examen, telles que la possibilité de prévisualiser, de sauter des questions, de revoir et de modifier les réponses du test général GRE, ainsi que la possibilité de consulter les résultats de lecture et d'écoute à la fin du test TOEFL iBT, sont disponibles pour les candidats via ces solutions.

Les étudiants ont la possibilité de choisir parmi de nombreux horaires d'examen chaque semaine afin de trouver le moment qui convient le mieux à leur emploi du temps. Les inscriptions sont présentement ouvertes pour les dates d'examen jusqu'en juin 2020. ETS continuera à évaluer la situation pour déterminer si des dates d'examen supplémentaires seront ajoutées.

« Il était impératif pour nous de créer une solution rapide, flexible et fiable pour permettre aux étudiants de passer ces examens, afin qu'ils puissent remplir des demandes urgentes qui leur permettront de poursuivre leur parcours de formation, » a déclaré Alberto Acereda, directeur général de la division de l'enseignement supérieur mondial chez ETS. « Les candidats aux examens peuvent s'attendre à passer les mêmes examens valables et fiables que ceux qui sont gérés dans les centres d'examen, dans le confort de leur domicile. »

ETS prend toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que les examens que les étudiants passeront chez eux répondent aux normes les plus strictes en matière de validité, de fiabilité et de sécurité. Ces examens font appel aux meilleures mesures de sécurité de leur catégorie, qui utilisent à la fois la surveillance humaine en temps réel et la technologie de l'intelligence artificielle.

« Nous comprenons les défis auxquels sont confrontés nos examinateurs dans le monde entier et nous sommes heureux de pouvoir désormais leur offrir la possibilité d'examiner en toute sécurité chez eux sans compromettre l'intégrité de nos examens », a déclaré Srikant Gopal, directeur général du programme TOEFL®. « ETS est fier de ses mesures de sécurité pour les examens et cette solution est conforme aux normes strictes que l'organisation s'est elle-même imposée, sur lesquelles s'appuient les institutions du monde entier qui estiment que ces examens donnent une image précise des capacités d'un candidat. »

Pour s'inscrire à l'examen TOEFL iBT Special Home Edition, les étudiants peuvent se connecter ou créer un compte ETS en se rendant sur www.ets.org/mytoefl. Pour s'inscrire à l'option à domicile pour le test général GRE, les étudiants peuvent se connecter ou créer un compte ETS en se rendant sur www.ets.org/mygre. Une fois connectés, les étudiants peuvent sélectionner et payer leur examen. Ils recevront alors un courriel de ProctorU leur indiquant comment programmer la date et l'heure de leur examen.

Pour une explication complète de la procédure d'inscription, rendez-vous sur www.ets.org/s/cv/toefl/at-home/ pour l'examen TOEFL iBT et www.ets.org/s/cv/gre/at-home/ pour l'examen général GRE.

À propos d'ETS

Chez ETS, nous promouvons la qualité et l'équité de l'éducation pour les personnes du monde entier en élaborant des évaluations fondées sur une recherche rigoureuse. ETS est au service des particuliers, établissements académiques et administrations publiques et leur offre des solutions sur mesure en matière de certification des enseignants, d'apprentissage de la langue anglaise et d'enseignement primaire, secondaire et universitaire, ainsi qu'en menant des recherches sur l'éducation, des analyses et des études sur les politiques. Fondée en tant que société à but non lucratif en 1947, ETS élabore, gère et note plus de 50 millions d'examens chaque année (y compris les tests TOEFL® et TOEIC®, les tests GRE® et les évaluations The Praxis Series®) dans plus de 180 pays et sur plus de 9 000 sites à travers le monde www.ets.org

