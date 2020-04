Pandémie de la COVID-19 - Révision de la priorisation des dépistages





QUÉBEC, le 2 avril 2020 /CNW Telbec/ - En raison du constat selon lequel c'est désormais la transmission communautaire qui génère le plus de cas de COVID-19 au Québec, il est devenu difficile de poursuivre les mesures actuelles de dépistage au sein de la population. C'est pourquoi la priorisation des dépistages a été révisée, et sera désormais recentrée sur les personnes les plus à risque d'être hospitalisées ou de développer des complications à la suite de l'infection et celles qui occupent des fonctions stratégiques dans la lutte contre l'infection au Québec.

Cette nouvelle approche permettra de prendre de meilleures décisions cliniques et d'avoir un portrait épidémiologique plus représentatif des besoins réels du réseau de la santé et des services sociaux et de ses usagers. Les clientèles qui recevront un test de dépistage prioritaire sont les suivantes :

P1 : les patients hospitalisés et ceux qui se présentent à l'urgence qui ont un diagnostic clinique ou radiologique compatible avec la COVID-19;

P2 : les professionnels de la santé symptomatiques en contact direct avec les patients, incluant les ambulanciers;

P3 : les résidents des centres d'hébergement et de soins de longue durée et de résidences privées pour aînés symptomatiques ou exposés dans leur milieu de vie à une situation d'éclosion (au moins deux cas) ou de décès inattendu avec une cause respiratoire infectieuse suspectée;

P4 : les personnes symptomatiques vivant en région éloignée, dans une communauté isolée ou issue des Premières Nations/Inuits, qui ont un accès limité à un hôpital;

P5 : les premiers répondants ou les travailleurs du système de sécurité publique symptomatiques et les autres travailleurs fournissant des services essentiels;

P6 : certaines personnes symptomatiques de la communauté, sur recommandation directe du directeur de santé publique.

Près de 100 cliniques désignées d'évaluation (CDÉ) seront également mises en place au sein des cliniques existantes, dont un peu plus de 50 d'entre elles sont déjà actives. Celles-ci auront le mandat de procéder à l'évaluation médicale de tout patient qui désire une consultation médicale de première ligne et qui présente des symptômes d'allure grippale, de gastroentérite ou s'apparentant à ceux de la COVID-19. Des mesures d'atténuation de la transmission de la COVID-19 et des corridors spécifiques y seront établis. Le dépistage sera à présent réalisé dans ces cliniques d'évaluation. Cela permettra de concentrer l'offre de services dans un même endroit et d'assurer une réponse plus complète aux besoins des patients.

Toute personne, inscrite ou non inscrite à un médecin de famille, qui a de tels symptômes et qui a, ou pense avoir, un besoin de consultation en médecine de famille devra téléphoner au 1 877 644-4545 ou au numéro correspondant à l'indicatif régional de son domicile, afin d'obtenir une évaluation clinique par une infirmière pour être ensuite dirigée vers la ressource adéquate. Les autres milieux de première ligne auront quant à eux le mandat d'assurer une offre de service pour toute la clientèle ne présentant pas ces symptômes.

Faits saillants :

Parmi les objectifs guidant ce changement de priorisation, notons qu'en plus de mieux surveiller les éclosions en milieu d'hébergement et dans les communautés éloignées, une telle approche contribuera à maintenir les services de santé, les services de premiers répondants et les services essentiels en détectant les personnes symptomatiques qui pourraient être impliquées dans des éclosions dans leur milieu de travail ainsi qu'auprès de personnes à risque.

Les milieux ciblés pour accueillir les services des CDÉ sont les groupes de médecine de famille (GMF), les groupes de médecine de famille réseau (GMF-R), des sites non traditionnels et d'autres cliniques. L'urgence pourrait également jouer ce rôle dans certaines régions périphériques, selon les besoins de chaque établissement.

Lien connexe :

Toute personne symptomatique est invitée à rester à domicile et à consulter le Guide autosoins sur le site Québec.ca/coronavirus.

Pour toute question, les citoyens sont invités à contacter une des lignes suivantes, selon leur région : 418 644-4545, 514 644-4545, 450 644-4545, 819 644-4545 ou 1 877 644-4545 (sans frais) ailleurs au Québec.

