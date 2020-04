Skyworth publie son rapport annuel pour l'exercice financier 2019 : bénéfice net de 1,031 milliard de yuans, marge brute allant jusqu'à 20,1 % et croissance de ses activités d'« habitats intelligents »





SHENZHEN, Chine, 2 avril 2020 /PRNewswire/ -- SKYWORTH GROUP LIMITED (le « Groupe », symbole boursier 00751 à la Bourse de Hong Kong) a publié ses résultats annuels non audités pour les douze mois se terminant le 31 décembre 2019.

Pour l'exercice financier sur lequel porte le rapport, le Groupe a totalisé un revenu de 37,277 milliards de yuans et réalisé une marge brute de 7,502 milliards de yuans avec une marge accrue de 1,6 point de pourcentage sur 12 mois qui s'établit à 20,1 %. Le bénéfice net pour l'exercice financier totalise 1,031 milliard de yuans, soit une hausse de 22,9 % par rapport à l'exercice précédent. Le revenu provenant du marché chinois atteint près de 26,006 milliards de yuans et constitue 69,8 % du revenu total du Groupe, tandis que le revenu généré par les marchés d'outremer s'élève à 11,271 milliards de yuans, ce qui compte pour 30,2 % du revenu total du Groupe et équivaut à une hausse de 4,9 % sur 12 mois.

En tirant profit de sa compréhension des tendances de l'industrie, Skyworth a transformé ses activités de fabrication en services modernes, faisant la transition du matériel aux logiciels, et des produits de terminaux aux systèmes intelligents.

Multimédia : Les ventes de téléviseurs ont augmenté malgré le ralentissement du marché intérieur et le revenu des services Internet à valeur ajoutée a affiché une hausse substantielle allant jusqu'à 50,2 %.

Pour l'exercice sur lequel porte le rapport, le revenu du Groupe généré par les activités multimédias a enregistré un revenu de 21,505 milliards de yuans.

En 2019, Skyworth a saisi l'opportunité que présentait le développement considérable des technologies de la nouvelle génération, comme la 5G, l'intelligence artificielle (AI) et la reconnaissance vocale, pour construire un écosystème AIoT (intelligence artificielle des objets) ouvert sur grand écran, qui allie ses deux technologies clés, Swaiot et TrensAI, à l'instar de sa solution Smart Home. D'après les statistiques fournies par la société-conseil All View Cloud, Skyworth l'emporte sur toutes les marques chinoises pour ce qui est des expéditions de téléviseurs OLED à l'échelle nationale, avec une part de marché de 39,6 % en 2019.

Le Groupe a réussi à améliorer la visibilité de sa marque dans le pays grâce à l'exposition de ses téléviseurs à écran ultra-haute définition (UHD) 4K de 100 po à Tian'anmen Rostrum, lors de la parade militaire célébrant le 70e anniversaire de la République populaire de Chine, et au sein de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASEE) en sponsorisant les Jeux de l'Asie du Sud-Est. De plus, il est également devenu le principal partenaire de Google dans le développement du téléviseur Android et des activités d'habitats intelligents AIoT, ce qui a encore rehaussé son influence mondiale.

Le revenu découlant des services Internet à valeur ajoutée de Coocaa System a affiché une hausse significative de 50,2 % sur douze mois pour atteindre 826 millions de yuans. À compter de la fin de l'exercice visé par le rapport annuel, le nombre de terminaux intelligents activés avoisinait les 44,30 millions dans le pays, dont près de 15,53 millions étaient activés quotidiennement. Forte des investissements de QIYI, une société affiliée de Tencent et de Baidu, Coocaa a multiplié ses efforts pour innover le contenu et améliorer l'efficacité opérationnelle des services Internet grand écran et à la maison, ce qui lui a permis de consolider sa position de leader dans l'industrie chinoise des services par contournement (OTT ou over the top).

Solide performance dans la technologie des systèmes intelligents et les appareils ménagers intelligents

Le revenu du Groupe généré par les activités liées à la technologie des systèmes intelligents a augmenté de 12,56 % sur 12 mois pour atteindre 9,598 milliards de yuans. Le marché chinois a généré un revenu de 5,699 milliards de yuans, alors que le revenu des marchés d'outremer augmentait de 39,4 % pour atteindre 3,899 milliards de yuans.

En 2019, Skyworth a adhéré de façon proactive au plan d'action national que la Chine a établi pour l'industrie UHD, et a affiché une croissance significative dans les quatre segments constitués par les opérateurs de radiodiffusion, les principaux opérateurs de télécommunication nationaux, le marché intérieur du détail des services par contournement (OTT) et les marchés d'outremer. Tout particulièrement, le Groupe a réalisé une percée capitale avec l'approbation et la publication, par l'Union internationale des télécommunications, de la norme de décodeur multimode (ITU-T J.298) développé par sa filiale Skyworth Digital. De plus, son partenariat stratégique avec Google et Netflix l'a aidé à exploiter les marchés d'outremer de la télévision payante traditionnelle.

Après avoir proposé son concept d'appareils ménagers intelligents tourné vers l'avenir, Skyworth est maintenant en passe de définir l'industrie de la maison intelligente moderne en introduisant des appareils comprenant un centre de commande intelligent (système) qui permet les interactions par commande vocale et écran tactile.

Les activités du Groupe en matière d'appareils ménagers intelligents ont également affichés de solides résultats. En Chine, le revenu a augmenté de 10,4 % sur 12 mois pour atteindre 3,077 milliards de yuans, et les marchés d'outremer ont affiché une hausse considérable de 55,4 % pour atteindre 1,218 milliard de yuans. La stratégie adoptée par le Groupe pour le marché intérieur ? personnalisation des comptes clés et marketing électronique des produits tendance ? a été payante et la priorité donnée aux marchés européen, africain, du Moyen Orient et de l'Asie-Pacifique a généré une croissance rapide de ses activités outremer.

La recherche et le développement, ainsi que la gestion allégée, ont contribué à la forte hausse de la marge brute

En 2019, Skyworth a réalisé des investissements considérables dans la recherche et le développement (R. et D.) en vue d'optimiser la chaîne de valeur de la 5G et de la résolution 8K et d'explorer les technologies liées aux systèmes domestiques intelligents. Pour l'exercice, les dépenses consenties dans la recherche et le développement ont enregistré une hausse de 9,2 % sur 12 mois pour s'établir à 1,843 milliard de yuans. Le Groupe a également réalisé 15 projets R. et D. d'envergure et déposé 1 164 demandes de brevet au total. Optimisée par ses solides capacités en matière de R. et D., sa marge brute a augmenté de 1,6 point de pourcentage sur douze mois pour s'établir à 20,1 %.

Avec la Chine qui accélère la construction de ses réseaux 5G, du réseau Internet industriel et d'autres nouvelles infrastructures, Skyworth donnera la priorité à la recherche et au développement de technologies et de produits liés aux habitats intelligents, ainsi qu'à la vidéo UHD, ce qui permettra d'offrir des produits centrés sur l'utilisateur pour lui assurer un avenir dans une maison intelligente et saine.

