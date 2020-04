Invitation aux médias - Pandémie de la COVID-19 - Annonce en lien avec le réseau de la santé et des services sociaux et les milieux d'hébergement privés





QUÉBEC, le 2 avril 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à un point de presse du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, Christian Dubé, et de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, au sujet d'une annonce en lien avec le réseau de la santé et des services sociaux et les milieux d'hébergement privés.

DATE : Le jeudi 2 avril 2020



HEURE : 15 h 30



LIEU : Assemblée nationale

Salle Evelyn-Dumas

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

SOURCE Cabinet du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor

Communiqué envoyé le 2 avril 2020 à 11:21 et diffusé par :