CAS publie un ensemble de données en libre accès sur les composés chimiques antiviraux pour faciliter l'analyse de la COVID-19 et les découvertes sur cette dernière





COLUMBUS, Ohio, 2 avril 2020 /CNW/ - CAS, une division de l'American Chemical Society spécialisée dans les solutions relatives aux données scientifiques, s'associe à des organismes de recherche et de technologie du monde entier pour relever les défis complexes que présente la COVID-19. En soutien aux appels à l'action lancés par l'Office of Science and Technology Policy (bureau de la politique scientifique et technologique) de la Maison-Blanche et par les chefs de file en matière d'innovation du monde entier, CAS vient de publier un ensemble de données en libre accès sur les composés chimiques ayant une activité antivirale connue ou potentielle, et ce, afin de soutenir les projets liés à la recherche, à l'exploration de données et à l'analyse.

Le nouvel ensemble de données des composés antiviraux candidats contre la COVID-19 de CAS contient près de 50 000 substances chimiques assemblées à partir du CAS REGISTRYMD (registre de CAS) qui ont une activité antivirale rapportée dans la littérature publiée ou qui sont structurellement similaires à des antiviraux connus. Des métadonnées connexes, comme le CAS Registry NumberMD (numéro du registre de CAS), les propriétés physiques et un tableau de liaison pour chaque substance, sont également offertes. Cet ensemble de données est la première collection de substances chimiques à avoir été ajoutée à l'ensemble de données de recherche en libre accès sur la COVID-19 « CORD-19 » de l'institut Allen pour l'intelligence artificielle (Allen Institute for Artificial Intelligence) et peut être téléchargé directement auprès de CAS.

« Je suis profondément reconnaissant envers les chercheurs et les professionnels de la santé qui sont en première ligne dans la lutte contre la COVID-19. CAS s'engage pleinement à tirer parti de son savoir, de sa technologie et de son expertise de toutes les manières possibles pour les aider à relever ce défi et à sauver des vies », a déclaré Manuel Guzman, président de CAS. « Ce premier ensemble de données, mis au point par notre équipe de scientifiques, permettra aux chercheurs ainsi qu'aux technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle d'établir des liens inédits entre les recherches chimiques déjà publiées afin, espérons-le, d'accélérer la mise au point de traitements pour cette maladie. Nous accueillons volontiers les demandes des équipes de projet qui bénéficieraient de contributions de données ou de services supplémentaires pour soutenir les efforts dans la lutte contre la COVID-19. »

Comme un vaccin approuvé contre la COVID-19 ne sera probablement pas disponible systématiquement avant plus d'un an, une grande partie de la recherche thérapeutique à court terme se concentre sur les thérapies antivirales qui peuvent atténuer les symptômes et accélérer le rétablissement. La collection de composés antiviraux connus et potentiels que la CAS a rassemblée et développée fournit un ensemble de molécules candidates qui, si elles s'avèrent actives contre la COVID-19, pourraient être réorientées vers des traitements à court terme.

À propos de CAS

CAS, une division de l'American Chemical Society spécialisée dans la création de solutions relatives aux données scientifiques, s'associe avec les organisations de recherche et de développement de la planète pour leur fournir des renseignements exploitables qui les aident à planifier, à innover, à protéger leurs innovations et à prédire les tendances d'évolution des nouveaux marchés et débouchés. Les chercheurs scientifiques, les professionnels des brevets et les dirigeants d'entreprises du monde entier exerçant dans les secteurs commerciaux, académiques et publics comptent sur nos services et nos solutions pour appuyer leurs découvertes et leurs stratégies. Tirez parti de nos contenus hors pair, de nos technologies spécialisées et de notre expertise humaine inégalée pour personnaliser des solutions qui conféreront à votre organisation un avantage informationnel. S'appuyant sur plus de 110 ans d'expérience, nul n'est mieux informé sur les données scientifiques que CAS. Apprenez-en plus à l'adresse www.cas.org.

Personne-ressource pour les médias :

Tina Tomeo

cas-pr@cas.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1029755/CAS_Logo.jpg

SOURCE CAS

Communiqué envoyé le 2 avril 2020 à 10:16 et diffusé par :