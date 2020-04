REPLY : plus de 20 000 participants originaires de 96 pays dans le monde se sont affrontés dans le cadre du Reply Code Challenge, qui vient de se terminer





L'édition 2020 du Reply Code Challenge, la compétition en ligne organisée par Reply pour les jeunes talents et les amateurs de technologies afin de promouvoir la culture du codage et l'innovation numérique dans les domaines de la créativité, de la cybersécurité et de la finance, vient juste de se terminer.

Cette année, plus de 20 000 participants originaires de 96 pays dans le monde se sont affrontés pendant quatre heures, simultanément, afin de résoudre les problèmes développés par les Code Masters de Reply.

Le concours a enregistré une très forte fréquentation et des résultats records : 1 255 équipes pour l'édition destinée aux jeunes et 2 862 équipes pour l'édition standard, avec plus de 21 000 solutions soumises, basées sur différents langages de programmation comme C, C++, Java et Python.

La victoire, contestée jusque dans les dernières minutes de la compétition, est revenue à l'équipe américaine USACO dans la catégorie jeunes et à l'équipe polonaise Errecto dans la catégorie standard. Les deux équipes ? composées de codeurs ayant déjà remporté certains des défis internationaux les plus prestigieux consacrés au codage et des olympiades de mathématiques ? ont développé les solutions les plus optimisées aux questions posées.

Parmi les finalistes sur le podium dans la catégorie jeunes, on retrouve les équipes Mex Foundation et Gom de Russie et de Corée, respectivement en 2e et 3e place. Pour la catégorie standard, la 2e place sur le podium revient à l'équipe russe Hashcode Fans et la 3e place revient à l'équipe japonaise *code.

Depuis leur création, les Code Challenges de Reply, qui font partie de la série Reply Challenges, ont rassemblé plus de 67 000 participants originaires de plus de 150 pays à travers le monde.

°°°

Reply

Reply [MTA, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et médias numériques. En tant que réseau de sociétés hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles d'entreprise rendus possibles par les nouveaux modèles du big data, de l'informatique en nuage, des médias numériques et de l'Internet des objets. Reply fournit des services de conseils, d'intégration de systèmes et numériques aux entreprises dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que le secteur public. www.reply.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 avril 2020 à 08:25 et diffusé par :