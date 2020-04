LifeSignals accélère l'introduction de ses patchs biocapteurs médicaux sans fil à usage unique pour le contrôle à distance de la population de masse dans le cadre du COVID-19





FREMONT, Californie, 2 avril 2020 /PRNewswire/ -- LifeSignals Group Inc. a annoncé aujourd'hui que la production d'un patch biocapteur sans fil à usage unique pour la détection et la surveillance précoces des symptômes du coronavirus a été accélérée afin qu'il soit introduit en l'espace de quelques semaines. Basé sur une plateforme de surveillance cardiovasculaire à l'efficacité avérée, le Patch Biocapteur 1AX sera simplement apposé sur la poitrine et enregistrera la température, la fréquence respiratoire, le tracé ECG, la fréquence et le mouvement cardiaque, en temps réel. Les données seront envoyées sans fil par le Patch et s'afficheront en temps réel sur une application dans le téléphone de l'utilisateur. Si des symptômes apparaissent, les données pourront être envoyées à une plateforme sécurisée dans le cloud permettant aux autorités de santé d'initier un dépistage à distance efficace de la population générale par groupes de patients, y compris ceux en quarantaine, en soins à domicile et des personnes vulnérables à haut risque au sein de leur propre foyer.

LifeSignals cible également le mois de juin pour le Patch Biocapteur 2A, qui capture, enregistre et diffuse des données sur les signes vitaux de qualité clinique, y compris le SpO 2 . Cela permettra de déplacer les patients convalescents atteints du coronavirus des unités de soins intensifs vers des services moins spécialisés ou des établissements médicaux hors site et de les renvoyer à leur domicile, avec l'assurance que leurs signes vitaux sont continuellement suivis en temps réel. Ce dispositif permettra aux patients d'être suivis chez eux et également d'optimiser l'utilisation de ressources médicales limitées, tout en libérant des lits d'hôpital.

Cette technologie de biocapteurs nouvelle sur le marché est la première en son genre à surmonter les restrictions imposées sur l'utilisation d'appareils sans fil au sein d'un environnement hospitalier. Les patchs peuvent être portés jusqu'à 5 jours et éliminés en toute sécurité, ce qui réduira ainsi le risque de contamination croisée.

« Dès que la gravité de l'épidémie de COVID-19 est devenue évidente, nous avons commencé à étudier la façon dont notre technologie de biocapteurs sans fil pourrait contribuer à l'enrailler.Nous avons identifié deux domaines clés sous lesquels les systèmes de santé croulent (les consommateurs qui consultent à propos de leurs symptômes et le manque de lits d'hôpitaux dans les services essentiels) et nous avons conçu ces deux patchs de biocapteurs qui sont adaptés à la production de masse », a déclaré Surendar Magar, co-fondateur et PDG de LifeSignals.

« Pour pouvoir garantir la large disponibilité des nouveaux patchs biocapteurs, LifeSignals a développé une technologie entièrement interopérable, facilement intégrable à la plupart des plateformes et applications de suivi de santé et des systèmes de santé. Nous recherchons activement des sociétés et des organisations avec lesquelles nous associer pour être en mesure de fournir un contrôle à distance de qualité clinique à une base de patients beaucoup plus large, et d'aider à réduire le fardeau qui pèse sur les systèmes de santé », a poursuivi M. Magar.

