Les détecteurs de température FOTRIC utilisés sur des milliers de sites dans le cadre de la prévention de l'épidémie de COVID-19





SHANGHAI, 2 avril 2020 /PRNewswire/ -- Face à la propagation mondiale du COVID-19, la demande du marché en appareils permettant de détecter les températures corporelles anormales dans les espaces publics ne cesse de croître. Depuis la semaine dernière, les ventes du détecteur de température infrarouge automatisé FOTRIC 226B ont connu une augmentation de 80 % hors de Chine, grâce à la précision, à la rapidité et à la stabilité de la mesure des températures, prises au moyen de l'imagerie thermique et de la détection faciale par IA.

À l'heure actuelle, les détecteurs de température infrarouges automatisés FOTRIC 226B sont transportés vers les États-Unis, la Norvège, l'Allemagne, la Turquie, Israël, la Thaïlande, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Corée du Sud et d'autres pays afin de prévenir l'épidémie.

Face à l'augmentation de la demande en lien avec la mesure des températures, FOTRIC produit des appareils en urgence afin d'assurer un approvisionnement rapide.

FOTRIC, une société basée à Shanghai, en Chine, est en effet spécialisée dans la recherche et le développement, la production et la vente de technologies d'imagerie thermique. Sa vaste ligne de produits couvre notamment les domaines de la recherche pédagogique et scientifique, de l'industrie, de l'énergie électrique et de la production, pour n'en citer que quelques-uns. L'entreprise est active dans de nombreux pays et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Le produit d'imagerie thermique base sur le cloud développé par FOTRIC et lancé à l'occasion du salon américain CES 2017 a reçu de nombreux éloges et le dernier produit développé en 2019 par la société a remporté le prix allemand IF du design industriel international.

Le détecteur de température infrarouge entièrement automatisé de FOTRIC présente un avantage notable, et peut être décrit simplement comme étant précis, sûr et rapide. Ce produit est développé sur la base de la plateforme matérielle de l'imageur thermique scientifique de pointe de FOTRIC. Les produits relatifs à la recherche scientifique s'accompagnent d'exigences très élevées en termes de précision de la mesure des températures. Les professeurs et scientifiques de plus de 500 universités et instituts de recherche du monde entier ont choisi les imageurs thermiques de FOTRIC pour leurs recherches expérimentales et la publication d'articles dans des revues prestigieuses de l'index des citations scientifiques (Science Citation Index, SCI).

PRÉCISION ? une image claire et une mesure précise des températures.

Les 384*288 pixels infrarouges, soit près de 110 000 pixels de mesure effective des températures sur une seule image, permettent aux opérateurs d'observer jusqu'aux cheveux des personnes et peuvent convenir pour une mesure de température plus précise à distance. En outre, la mesure des températures dans le cadre de la prévention de l'épidémie est longue à réaliser. Pour cet appareil, la répétabilité de la mesure des températures est inférieure à ±0.5 ?, ce qui garantit la précision de cette mesure à long terme.

SÉCURITÉ ? verrouillage automatique sur le visage pour la mesure de la température et prévention des faux signalements.

Le module intégré de détection faciale par IA à double éclairage se verrouille automatiquement sur le visage d'un individu pour mesurer sa température et affiche clairement la valeur la plus élevée des températures mesurées sur le visage. Les sources de températures élevées autres que le visage à ce moment donné, par exemple une tasse de café chaud, sont détectées comme telles par l'intelligence artificielle afin de prévenir les faux signalements et permettre un taux de détection de 100 %.

RAPIDITÉ ? des mesures de température imperceptibles et réalisées en une milliseconde pendant un passage.

FOTRIC utilise une technologie d'imagerie thermique sans contact afin de garantir la sécurité du personnel sur les lieux, qui n'a alors pas besoin de toucher les passants. Aucun élément du processus n'est perceptible pour les personnes contrôlées et la détection des températures peut être réalisée tant que la personne se trouve dans le champ visuel du système. La fréquence d'image de 30 Hz n'altère ni l'efficacité du trafic ni le comportement de la foule.

L'écran à affichage double présente à la fois les images thermiques et les images en lumière visible. Lorsqu'une température corporelle anormale est détectée, l'outil de dépistage des températures émet automatiquement une alerte. En plus d'un message vocal, le système signale les anomalies de température à l'image en les encadrant en rouge, permettant ainsi au personnel de surveillance de trouver rapidement la personne présentant une température élevée.

FOTRIC recherche activement de nouveaux distributeurs dans le monde entier afin de proposer des services localisés.

Contact : Celine, +86-15618512265, nsn@fotric.cn, www.fotric.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1138955/FOTRIC_226B.jpg

Communiqué envoyé le 2 avril 2020 à 03:00 et diffusé par :