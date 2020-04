Subvention salariale : MEQ satisfaite des 71 milliards $ pour aider les entreprises à traverser la crise





MONTRÉAL, le 1er avril 2020 /CNW Telbec/ - Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ) accueille positivement l'investissement historique de 71 milliards de dollars par le biais du la Subvention salariale d'urgence du Canada et demande au gouvernement d'accélérer la disponibilité du programme.

« Cette mesure est essentielle pour aider nos entreprises à garder leurs employés et à traverser la crise » précise Véronique Proulx, Présidente-directrice générale de MEQ. « Les manufacturiers remercient le gouvernement d'avoir adopté notre recommandation et d'avoir été à l'écoute de nos besoins. »

La Subvention salariale d'urgence du Canada s'applique aux entreprises qui ont connu une baisse de revenus de 30% par rapport à la même période l'année dernière, peu importe le nombre d'employés, et prendra en charge 75% des salaires à hauteur de 847$ par semaine et par employé. « Les manufacturiers sont en première ligne face à cette crise et la contribution du secteur est essentielle pour que le Canada puisse y répondre. Cette mesure va aider les manufacturiers à soutenir leurs efforts » ajoute Mme Proulx. « Cela permettra également à l'économie de rebondir plus rapidement lorsque la crise sera passée. »

« Nous demandons au gouvernement de rendre accessible ce programme le plus rapidement possible. Cette mesure va faire toute la différence pour beaucoup d'entreprises et certaines ne peuvent pas se permettre d'attendre six semaines. Les entreprises ont besoin d'aide dès maintenant » souligne Véronique Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier canadien emploie 1.7 million de personnes et génère les deux tiers des exportations. En forte croissance, en 2018, il a généré des ventes globales de 685$ milliards.

Au Québec, le secteur manufacturier génère 14 % du PIB et 89 % de la valeur des exportations.

