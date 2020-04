Ma Zone Québec - Un site web pour consommer localement !





Une initiative des entrepreneurs Isabèle Chevalier et Georges Karam

MONTRÉAL, le 1er avril 2020 /CNW Telbec/ - Isabèle Chevalier, présidente Bio-K+ et entrepreneure, et Georges Karam, entrepreneur et investisseur, annoncent aujourd'hui une plateforme web de vente de produits exclusivement québécois : MaZoneQuebec.com. Il s'agit d'un site web où le public retrouvera en un seul endroit la liste de nombreuses petites et moyennes entreprises québécoises qui offrent des produits de consommation d'ici. Que ce soit pour se procurer des produits d'alimentation, des meubles, des vêtements que pour recourir à un service, le consommateur pourra se référer à Ma Zone Québec pour connaître toutes les opportunités qui s'offrent à lui afin d'encourager les entreprises québécoises.

« Georges et moi avons toujours été amoureux de notre belle province et de l'entrepreneuriat. Le Québec a une force, une créativité et une fougue entrepreneuriale formidable qui gagnent à être découvertes et mises de l'avant. C'est maintenant que nous devons apprendre à changer nos habitudes de consommation et en réalité, ce n'est pas simple de s'y retrouver pour un consommateur qui souhaite prioriser l'achat local. Nous avons pris en main cette initiative pour que ce soit le plus facile possible. Acheter à l'étranger est une dépense, consommer un produit local est un investissement ! » - Isabèle Chevalier.

C'est par un élan de solidarité face aux différents entrepreneurs du Québec qu'Isabèle et Georges ont eu l'idée il y a quelques mois de mettre sur pied une telle initiative. Avec la situation actuelle de la COVID-19, les deux entrepreneurs ont décidé d'accélérer le développement de leur projet pour répondre au besoin énorme. Les PME sont plus que jamais menacées ; c'est pourquoi il est primordial de soutenir les entreprises locales. Au-delà de la crise que nous vivons, il s'agit de proposer une nouvelle façon de consommer qui pourra rester implantée bien après la pandémie. Ma Zone Québec deviendra la plaque tournante des PME du Québec pour faire rayonner nos produits, services et entrepreneurs d'ici et générer des ventes essentielles à nos entreprises, particulièrement en cette période de crise, mais également pour l'avenir. Un réel changement passe par une modification des habitudes de consommation pour qu'on pense désormais à acheter local en premier.

L'un des objectifs de Ma Zone Québec est de conscientiser les consommateurs à la grande variété de produits offerts sur notre territoire. Les consommateurs feront définitivement de belles découvertes de produits de chez nous tout en encourageant l'économie locale. Le but est de faciliter l'accès aux ressources d'ici en un seul et même outil facile d'accès et simple d'utilisation pour que tout le Québec puisse acheter local facilement !

Appel aux entrepreneurs

Les entrepreneurs d'ici sont fortement encouragés à contacter l'équipe de Ma Zone Québec afin d'ajouter leur entreprise à la plateforme : mazonequebec.com. Ils pourront ainsi mettre de l'avant leurs produits sur ce nouveau site et faire rayonner leur entreprise.

Consultez dès maintenant MaZoneQuebec.com

