Protection et primes de risque pour les agents de sécurité





MONTRÉAL, le 1er avril 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des Métallos a demandé aujourd'hui à l'Association provinciale des agences de sécurité l'octroi d'une prime de risque de 2 $ pour les agents de sécurité qui assurent les services de première ligne en lien avec la pandémie, et ce, rétroactivement au 15 mars. Ils demandent également l'accès à des équipements de protection adéquats pour ces travailleurs qui peuvent être en contact avec des personnes atteintes.

« Avec le risque de contagion, des travailleurs de la sécurité sont exposés chaque jour à un risque très élevé de contamination, nous devons prendre au sérieux le travail de nos agents et le reconnaître en leur octroyant une prime de risque », explique le président du Syndicat de la sécurité privée, section locale 8922 des Métallos, Patrick Pellerin.

Ce dernier souligne que les agents travaillent principalement dans les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres temporaires de test, les nouveaux endroits aménagés pour hospitaliser les patients (universités, hôtels, etc), etc.

« Les travailleurs de la sécurité font un travail de première ligne, reconnu comme un service essentiel. Cette prime va faciliter la disponibilité d'un nombre suffisant de travailleurs pour garantir le fonctionnement de l'industrie de la sécurité privée », ajoute Patrick Pellerin.

Du même souffle, le président de la section locale 8922 des Métallos demande que les travailleurs de la sécurité privée en première ligne aient accès à des équipements de protection et des mesures appropriées pour permettre à ses membres d'exercer leur travail en toute quiétude.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le syndicat le plus important du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

