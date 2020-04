Le Dr Nicolas Von Rosty s'apprête à diriger l'activité dédiée aux PDG et aux conseils d'administration en Allemagne et en Suisse





MUNICH, 1er avril 2020 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), fournisseur de premier plan de services de recherche de cadres, d'évaluation et de développement du leadership, d'efficacité des organisations et des équipes, et de façonnement de la culture d'entreprise à l'échelle mondiale, nomme le Dr Nicolas Von Rosty pour diriger son activité dédiée aux PDG et aux conseils d'administration en Allemagne et en Suisse. Il rejoindra également l'activité industrielle européenne d'Heidrick & Struggles, pour en devenir un membre clé.

Krishnan Rajagopalan, PDG d'Heidrick & Struggles, a déclaré : « Nicolas apporte une riche expérience à notre activité dédiée aux PDG et aux conseils d'administration, et nous sommes impatients de le voir diriger nos équipes en Allemagne et en Suisse. Plus important encore, dans une période où nous conseillons nos clients sur la manière de fonctionner pendant la crise du COVID-19, la variété et la richesse d'expérience de Nicolas seront très utiles pour nos clients à l'heure où nous continuons de les aider à former et à développer des équipes de direction exécutive conquérantes. »

Bonnie Gwin, vice-présidente et coassociée directrice de l'activité mondiale dédiée aux PDG et aux conseils d'administration d'Heidrick & Struggles, a ajouté : « Nicolas est extrêmement respecté dans le secteur de la recherche de cadres, et il jouit d'une expérience impressionnante, notamment en matière de direction des initiatives de succession des PDG et des conseils d'administration. Nicolas constitue un ajout formidable à nos équipes européennes et mondiales, et il jouera un rôle capital dans la croissance de notre activité dédiée aux PDG et aux conseils d'administration en Allemagne et en Suisse. »

Le Dr Nicolas Von Rosty a commenté : « À l'heure où de nombreux défis nous attendent, je suis ravi de rejoindre Heidrick & Struggles et impatient de travailler au sein des équipes européennes et mondiales de la société pour continuer de fournir des services de leadership et de talents de premier ordre aux clients de la société. »

Von Rosty possède plus de dix années d'expérience dans le secteur de la recherche de cadres, ainsi qu'une expérience approfondie aux côtés de dirigeants dans les secteurs des PDG et des conseils d'administration, des directeurs des ressources humaines et des activités industrielles. Avant de rejoindre le secteur de la recherche de cadres, Von Rosty occupait le poste de vice-président du développement exécutif chez Siemens AG.

Von Rosty a débuté sa carrière en tant qu'avocat avant de rejoindre ThyssenKrupp, où il a exercé pendant trois ans au poste de responsable pays au Mexique. Au cours de sa formation juridique, il a occupé le poste d'assistant de recherche au Max Planck Institute for International Law, et a passé plusieurs mois à la New York University tout en travaillant sur sa thèse doctorale. Von Rosty est titulaire d'un doctorat en droit de l'Université de Hambourg, et a étudié le droit à l'Université de Hambourg ainsi qu'à l'Université de Heidelberg. Il parle couramment l'allemand, l'anglais et l'espagnol.

Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII) répond aux besoins en talents et dirigeants de niveau cadre des meilleures organisations mondiales, et agit en tant que conseiller de confiance dans le domaine des services de recherche de cadres, d'évaluation et de développement du leadership, d'efficacité des organisations et des équipes, et de façonnement de la culture d'entreprise. Il y a plus de 60 ans, le cabinet Heidrick & Struggles a été pionnier dans la profession de recherche de cadres. Aujourd'hui, la société fournit des solutions intégrées de leadership pour aider ses clients à changer le monde, one leadership team at a time® (en se concentrant sur une équipe de leadership après l'autre). www.heidrick.com .

