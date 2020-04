Takeda adopte une politique de récupération des rémunérations de ses cadres dirigeants





Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502/NYSE : TAK) (« Takeda ») a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait approuvé une politique de récupération des rémunérations de ses cadres dirigeants (« politique de clawback »). L'adoption de cette politique de clawback s'inscrit dans les efforts continus déployés par Takeda pour continuer de renforcer son engagement en faveur d'une gouvernance d'entreprise de premier ordre et est cohérente avec celles de ses homologues dans le secteur.

Cette politique de clawback prévoit qu'en cas de retraitement significatif de résultats financiers ou de faute grave, les membres externes indépendants du conseil d'administration de Takeda peuvent exiger de Takeda qu'elle récupère une rémunération incitative. Cela inclut tout ou partie d'une rémunération perçue par tout membre de l'équipe de direction de Takeda, tout administrateur interne du conseil d'administration de Takeda, et toute autre personne physique désignée par les membres externes indépendants du conseil d'administration de Takeda durant l'exercice fiscal, et les trois (3) exercices fiscaux précédents, durant lesquels le besoin de retraitement significatif de résultats financiers ou la faute grave a été découvert.

La politique prendra effet au 1er avril 2020 et s'appliquera aux rémunérations incitatives à court terme à compter de l'exercice fiscal 2020 et aux rémunérations incitatives à long terme accordées durant l'exercice fiscal 2020, et continuera de s'appliquer pour tous les exercices ultérieurs.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502/NYSE : TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, axé sur la R&D et orienté vers les valeurs, basé au Japon, et dont la mission est d'offrir une meilleure santé et un meilleur avenir aux patients, en convertissant la science en médicaments hautement innovants. Takeda focalise ses initiatives de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : Oncologie, maladies rares, neurosciences et gastroentérologie (GI). Nous réalisons également des investissements de R&D ciblés dans des vaccins et des thérapies dérivées du plasma. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des personnes. Pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement, en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratifs et optimisés pour créer un pipeline robuste, aux modalités diverses. Les employés de Takeda s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ 80 pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.takeda.com.

