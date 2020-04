Présentation de Cytiva : chef de file mondial des sciences de la vie





- Nouvelle société d'exploitation Danaher créée à la suite de l'acquisition de 21,4 milliards USD par Danaher Corporation

- Précédemment connu sous le nom de GE Healthcare Life Sciences, Cytiva contribuera à accélérer la croissance et l'innovation dans le domaine des thérapies biologiques

- Les grandes marques des sciences de la vie telles que ÄKTA, Amersham, HyClone, MabSelect et Whatman font partie de Cytiva

AMERSHAM, Royaume-Uni, 1er avril 2020 /CNW/ -- Cytiva, un fournisseur mondial de technologies et de services qui contribuent à faire avancer et à accélérer le développement et la fabrication de produits thérapeutiques, a été lancé aujourd'hui. Précédemment connue sous le nom de GE Healthcare Life Sciences, Cytiva compte près de 7000 employés et est présente dans 40 pays. Elle fait partie de la plateforme des sciences de la vie de Danaher Corporation.

Emmanuel Ligner, président de Cytiva, a déclaré : « Notre base d'expertise scientifique, notre équipe et notre solide base de clients placent Cytiva dans la bonne position pour investir, développer et accélérer la croissance de l'industrie. Notre passion pour aider à apporter des thérapies qui changent la vie des patients est inébranlable et nous continuerons à introduire sur le marché des technologies innovantes qui améliorent la productivité de nos clients. »

Les experts et les technologies de Cytiva ont permis des percées scientifiques et médicales qui ont façonné l'industrie biotechnologique actuelle. En 2019, plus de 75 % des thérapies biologiques approuvées par la Food and Drug Administration des États-Unis s'appuyaient sur les technologies de Cytiva pour leur fabrication. En outre, la technologie de Cytiva a contribué au domaine naissant des thérapies cellulaires et géniques, et ce, depuis le premier essai pédiatrique réussi de la thérapie CAR-T en 2012. Ce domaine continue à avoir un grand potentiel et actuellement, il y a plus de 1000 essais cliniques de médecine régénérative en cours dans le monde entier1.

L'accélération de la croissance, de la productivité et de l'innovation dans le secteur sont des axes stratégiques majeurs pour l'entreprise, car la demande mondiale de thérapies biologiques personnalisées et avancées ne cesse d'augmenter. Cytiva encourage l'innovation centrée sur le client, de l'idée au développement commercial, avec des installations en Asie, en Europe et en Amérique. Elle dispose également de centres de collaboration et de formation des clients pour permettre le développement de nouvelles thérapies, comme le Testa Center à Uppsala, en Suède, et l'Université de technologie de Sydney.

Cytiva poursuivra également ses collaborations en matière de recherche, comme le centre d'innovation et de fabrication biologique avancée de Boston avec Harvard, le MIT, les hôpitaux universitaires et les partenaires industriels Fujifilm Diosynth Biotechnologies et Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Le portefeuille diversifié de Cytiva comprend des marques reconnues telles que ÄKTA, Amersham, Biacore, FlexFactory, HyClone, MabSelect, Sefia, Whatman, Xcellerex et Xuri. Le portefeuille couvre une gamme complète d'instruments, de consommables, de solutions numériques et d'entreprise et de services pour la recherche, le développement de processus et le flux de fabrication complets qui s'adaptent aux besoins des clients.

Cytiva est un leader mondial des sciences de la vie avec 3,3 milliards USD et près de 7000 associés opérant dans 40 pays qui se consacrent à l'avancement et à l'accélération des thérapies. En tant que partenaire de confiance pour des clients dont l'échelle et la portée varient, Cytiva apporte vitesse, efficacité et capacité aux flux de recherche et de fabrication, permettant le développement, la fabrication et la livraison de médicaments transformationnelle aux patients. Pour en savoir plus, visitez le site www.cytiva.com.

