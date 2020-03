National Airlines apporte une aide cruciale dans la lutte contre le COVID-19





ORLANDO, Floride, 31 mars 2020 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, les avions-cargos Boeing 747-400 de National Airlines effectuent des missions essentielles à travers le monde afin de livrer rapidement des fournitures de test en laboratoire et des équipements de protection qui sont requis de toute urgence.

Orlando, Floride : alors que le monde peine à arrêter la propagation de ce coronavirus mortel, les gouvernements du monde entier ont cruellement besoin de masques, de gants et d'autres matériels de secours. National Airlines a toujours soutenu le monde en cette période difficile en veillant à ce que le processus de la chaîne d'approvisionnement soit maintenu, tout en assurant des missions de transport de passagers essentielles.

Parmi les nombreuses missions de secours dans lesquelles National Airlines s'est impliquée, la plus récente est un vol à destination de Mumbai, en Inde, avec l'un de ses cargos Boeing 747-400 transportant des fournitures essentielles pour les tests en laboratoire afin d'identifier les porteurs du COVID-19. Le deuxième pays le plus peuplé au monde vient de mettre en place un confinement total pour freiner la propagation de ce virus mortel.

National Airlines a effectué plusieurs missions et s'est engagée à en effectuer bien d'autres depuis l'Inde, l'Europe et la Chine vers les États-Unis, transportant des produits pharmaceutiques et autres fournitures médicales. Chris Alf, président de National Airlines, a déclaré : « Nous tenons à saluer nos membres, en particulier l'équipage qui fait un travail extraordinaire et a accepté la responsabilité de voler à travers le monde pour transporter des fournitures médicales et des matériels de secours, et fait preuve de bravoure face aux défis auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui. La livraison de fournitures de test en laboratoire et d'équipements de protection contre le COVID-19 est une mission extrêmement urgente que notre fantastique équipe a accomplie dans les délais impartis. »

Le transporteur aérien américain National Airlines exploite une flotte d'avions-cargos B747-400 et d'avions de transport de passagers A330 et B757.

