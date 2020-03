La Sun Life offre des services de soins de santé virtuels gratuits à ses Clients des Garanties collectives





TORONTO, le 31 mars 2020 /CNW/ - La pandémie de la COVID-19 continue de sévir au Canada et de faire pression sur notre système de santé. La Sun Life passe à l'action pour aider ses Clients et les personnes au pays qui ont besoin de services médicaux perfectionnés compte tenu des mesures de distanciation physique.

Dès aujourd'hui, la Sun Life donne progressivement accès à des soins virtuels gratuits à ses Clients des Garanties collectives dont le régime comporte une garantie Frais médicaux. Grâce à un partenariat avec Dialogue, les Clients pourront passer par la clinique virtuelle pour consulter un professionnel de la santé à distance.

La Sun Life offre le service Soins virtuels Lumino Santé sans frais pour une période initiale, pour aider ses Clients à traverser cette crise sanitaire mondiale. Avec ce service intégré à la garantie Frais médicaux, les employeurs, les employés et leurs familles peuvent avoir accès à des soins de santé pratiques où et quand ils en ont besoin.

Les Soins virtuels Lumino Santé marient le meilleur de deux mondes : la plateforme Lumino Santé et l'offre de Dialogue. Lumino Santé est la plateforme numérique de la Sun Life qui met la population en contact avec des professionnels de la santé locaux. De plus, elle diffuse du contenu sur la santé et présente des solutions pour aider les gens à vivre en santé. Le service de soins virtuels seront rendus possibles par Dialogue, principal fournisseur de services de télémédecine au Canada dédiée exclusivement aux organisations de classe mondiale.

« Aujourd'hui plus que jamais, nos Clients ont besoin de nous, affirme Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada. Le pays est en pleine crise sanitaire. En proposant des services de soins de santé virtuels gratuits à nos Clients, nous espérons réduire le stress qu'ils vivent. Nous voulons aussi soutenir les efforts de distanciation physique partout au pays et alléger un peu le fardeau qui pèse sur le système de soins de santé d'urgence. Nous offrons le service gratuitement, car c'est la bonne chose à faire », précise-t-il.

Le service de Soins virtuels Lumino Santé est facilement accessible en ligne ou sur un appareil mobile. Une fois connectés au service, les Clients passent par un triage, puis ils sont mis en contact avec un gestionnaire de soins, une infirmière ou un médecin. Le service leur procure des soins en santé physique ou mentale, comme dans les cliniques offrant des soins de base. Une équipe multidisciplinaire examine les symptômes, procède à une évaluation et peut créer un plan de soins personnalisé, prescrire des médicaments et rédiger des recommandations pour ceux qui ont besoin de voir un spécialiste ou de recevoir des soins en personne.

« En raison de la pandémie de la COVID-19, l'accès aux soins de santé n'a jamais été aussi crucial. Dialogue est fière de continuer à jouer un rôle essentiel, soit aider les Canadiens à rester en santé et heureux, déclare Cherif Habib, PDG de Dialogue. Grâce à notre partenariat avec la Sun Life, des millions de personnes pourront accéder rapidement à des soins de santé en utilisant notre plateforme sécurisée dans le confort de leur foyer. Ce service répond à un besoin qui n'a jamais été aussi pressant. »

Des services paramédicaux virtuels pour tous, d'un océan à l'autre

En plus des services médicaux virtuels gratuits qu'elle offre à ses Clients des Garanties collectives, la Sun Life a agi pour aider la population d'un océan à l'autre durant la pandémie de COVID-19.

Par l'entremise de Lumino Santé, tous les Canadiens ont virtuellement accès à des professionnels de la santé. Ils peuvent en effet trouver facilement un professionnel (psychologue, physiothérapeute ou autre spécialiste paramédical) et demander un rendez-vous.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, un partenariat entre Lumino Santé et OnCall Health a récemment été formé. OnCall Health est une plateforme sécurisée de soins virtuels à laquelle des milliers de professionnels de la santé au pays font confiance. Ce partenariat permet aux spécialistes paramédicaux de la plateforme Lumino Santé d'entrer virtuellement en contact avec leurs patients.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2019, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 099 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, consultez le www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos de Dialogue Technologies Inc.

Dialogue est le chef de file canadien des services de télémédecine et un pionnier des services de soins de santé virtuels s'adressant exclusivement aux organisations d'envergure mondiale. Nous apportons des solutions concrètes sur le plan de la santé au moyen d'expériences hors pair en matière de soins de santé, d'un guide de stratégie d'engagement de l'employé et d'une attention particulière portée à la sécurité du patient. Pour en savoir plus, visitez www.dialogue.co.

