Avis aux médias - Opposition du personnel enseignant au projet de loi no 40 et au bâillon - La présidente de la CSQ dénonce les propos de François Legault

MONTRÉAL, le 31 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Ethier, juge inappropriés et outrageusement réducteurs les propos du premier ministre François Legault au sujet de l'opposition des enseignantes et des enseignants de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) à l'égard du projet de loi no 40 et à son adoption sous le bâillon.

La présidente de la CSQ a commenté les propos de monsieur Legault dans le blogue qui suit : Adoption du projet de loi no 40 sous le bâillon - De quoi a peur François Legault?

