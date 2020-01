Les principaux fournisseurs de services Internet du Canada lancent une nouvelle série de capsules vidéo pour leurs clients sourds, sourds et aveugles, malentendants





Des capsules vidéo à propos du Code sur les services Internet sont désormais offertes en LSQ et en ASL. Elles sont accessibles sur les sites Web des principaux fournisseurs de services Internet du Canada.

OTTAWA, le 31 janv. 2020 /CNW/ - Dans la foulée de l'annonce du nouveau Code sur les services Internet (Code Internet) au Canada, les principaux fournisseurs de services Internet (FSI) du Canada sont heureux de lancer une nouvelle série de capsules vidéo en LSQ et en ASL sur les services Internet à l'intention de leur clientèle sourde, sourde et aveugle et malentendante. Développé en juillet 2019 par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), le Code Internet vise à mieux protéger les consommateurs en ce qui a trait à l'acquisition et à l'utilisation de services Internet.

La série comprend sept capsules qui présentent de l'information sur les thèmes suivants en langage simple et clair :

Terminologie

Contrat et facturation -- Introduction



Contrat et facturation --Frais



Contrat et facturation -- Documents, politiques et avis



Réseaux



Appareil et soutien technique

Code sur les services Internet- Comment gérer ses données internet?

Code sur les services Internet et droits en tant que client

Ces vidéos sont entièrement accessibles et comprennent des sous-titres, des voix hors champ et des transcriptions.

Ce projet de capsules vidéo a été mené dans le cadre d'une collaboration continue entre les FSI et la communauté de clients sourds, sourds et aveugles, et malentendants. Ce projet témoigne de l'engagement de l'industrie à s'assurer que tous les Canadiens aient accès aux services Internet. Dans le cadre de la même initiative, l'industrie a aussi produit des capsules vidéo au sujet du Code sur les services sans fil et du Système d'alertes sans fil au public. Destinées aux clients sourds, sourds et aveugles, et malentendants, ces capsules sont également accessibles en LSQ et en ASL.

Pour visionner les capsules vidéo sur le Code sur les services Internet, visitez les sites des FSI suivants :

Bell

Cogeco

Eastlink

Northwestel

Rogers Communications

SaskTel

Shaw

TELUS

Vidéotron

Xplornet



Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS)

L'ACTS fait autorité pour tout ce qui concerne le sans-fil au Canada -- ses préoccupations, son évolution et ses tendances. Elle représente les entreprises qui conçoivent et réalisent des produits et services pour l'industrie auprès de tous les paliers du gouvernement et de divers organismes de réglementation et en fait activement la promotion dans le but d'assurer la croissance continue du secteur du sans-fil au Canada. Au nom de ses membres, l'ACTS gère de nombreuses initiatives, y compris des programmes de responsabilité sociale d'entreprise et un programme national de numéros abrégés communs.

Fort d'une expérience positive de développement de capsules vidéo en collaboration avec les organisations qui représentent les intérêts des personnes sourdes, sourdes et aveugles, et malentendantes, l'ACTS a reçu le mandat de développer, en partenariat avec les FSI, une série de capsules vidéo sur le Code Internet.

