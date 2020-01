VIA Rail lance une demande de qualification pour la modernisation de ses centres de maintenance de Montréal et Toronto





MONTRÉAL, le 30 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son programme de remplacement de la flotte du Corridor Québec-Windsor, VIA Rail Canada (VIA Rail) lance la première phase du processus d'approvisionnement pour les nouvelles constructions et mises à niveau des centres de maintenance de Montréal et de Toronto en prévision de l'arrivée de la nouvelle flotte prévue à partir de 2022. Ce processus fait suite à l'octroi du contrat à Siemens pour la fabrication et l'approvisionnement de 32 rames de trains pour remplacer la flotte actuelle.

L'étendue des travaux du projet comprend :

La combinaison de nouvelles constructions et de mises à niveau de chaque centre, y compris la gare de triage, les systèmes d'ingénierie civile, les systèmes structurels, architecturaux, mécaniques et électriques, les systèmes de communication, ainsi que le matériel de ravitaillement en carburant; et

La fourniture et l'installation d'équipements d'entretien des véhicules.

Le financement qui sera utilisé pour réaliser ce projet de modernisation fait partie du projet de remplacement de la flotte et a été alloué dans le budget de 2018 du gouvernement fédéral.

« La mise à niveau de nos centres de maintenance de Montréal et de Toronto constitue l'un des projets phares de notre organisation. Cela s'inscrit dans le cadre du plan de transformation de VIA Rail. » a ajouté Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction. « En prévision de la mise en service de notre nouvelle flotte de trains, la modernisation et la mise à niveau de nos installations permettront également d'entretenir la flotte existante. Dès 2022, nos passagers connaîtront une expérience de voyage renouvelée, aux normes universelles d'accessibilité et dont l'impact environnemental est nettement amélioré. »

Étapes du processus d'approvisionnement

En prévision du processus d'approvisionnement du projet de modernisation de ses centres de maintenance, VIA Rail a organisé un sondage de marché en décembre 2019 auprès d'entrepreneurs généraux intéressés par le projet. Cet exercice, en plus de viser à recueillir des informations utiles de la part de soumissionnaires potentiels, avait également pour but de promouvoir le projet de mise à niveau des centres de maintenance de VIA Rail afin d'assurer la participation du secteur privé et de favoriser la concurrence. L'objectif de cette demande de qualification est de pré-qualifier des firmes pour les travaux du centre de maintenance de Montréal et celui de Toronto. Les critères de sélection des firmes dans le cadre du processus d'approvisionnement sont les suivants : le prix, l'expérience pertinente et la capacité de livraison.

Un surveillant d'équité a été sélectionné afin d'appuyer un processus d'approvisionnement équitable et transparent.

Phase 1 - Demande de qualification (dates approximatives)

Publication de la demande de qualification : 30 janvier 2020

Date de clôture de la demande de qualification : 31 mars 2020

Date de clôture de l'évaluation des candidatures et publication de la liste retreinte : Mai 2020

Phase 2 - RFP - Appels d'offres

Diffusion de l'appel d'offres aux candidats de la liste restreinte : Été 2020

Échéance de soumission des propositions : Automne 2020

Octroi du contrat : Hiver 2020-2021

