Accord déclare un dividende trimestriel régulier de 0,09 $ par action





TORONTO, le 30 janv. 2020 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX: ACD) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,09 $ par action qui sera versé le 2 mars 2020 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture des marchés le 14 février 2020.

Accord Financial Corp.

Accord Financial Corp., fondée en 1978, est l'une des plus importantes sociétés de financement indépendantes en Amérique du Nord. Au service de clients partout aux États-Unis et au Canada, les programmes de financement flexibles d'Accord couvrent toute la gamme des solutions de financement reposant sur l'actif, notamment les suivants : affacturage, financement des comptes clients, financement de stocks, financement d'équipement, financement commercial et financement du cinéma et des médias. Accord facilite l'accès aux capitaux depuis 42 ans, en aidant les entreprises à saisir des occasions et à prospérer.

