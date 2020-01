ZEJULA, une nouvelle option de traitement d'entretien pour les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire, est maintenant offert au Canada





MISSISSAUGA, ON, le 29 janv. 2020 /CNW/ - GSK est heureuse d'annoncer que ZEJULA (niraparib), indiqué en monothérapie pour le traitement d'entretien des patientes adultes atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire, d'un cancer des trompes de Fallope ou d'un cancer péritonéal primaire récidivant, qui présentent une réponse complète ou partielle à une chimiothérapie à base de platinei, est maintenant offert au Canada.

Selon le Dr Alex Romanovschi, directeur médical pour le Canada chez GSK Canada : « Le cancer de l'ovaire est une maladie incurable et dévastatrice pour laquelle les options de traitement sont limitées. Au Canada seulement, on estime que 3000 femmes recevront un diagnostic de cancer de l'ovaire pendant que 1900 en mourrontii. Nous sommes fiers de pouvoir offrir ZEJULA aux patientes canadiennes qui recherchent de nouveaux traitements pour prolonger la réponse qu'elles ont obtenue aux chimiothérapies à base de platine. »

À propos du cancer de l'ovaire

Le cancer de l'ovaire est le cancer le plus souvent diagnostiqué chez les femmes de 55 à 64 ans (âge médian de 63 ans)iii. Il se classe au 8e rang des cancers les plus répandus chez les femmes dans le mondeiv. Trop souvent, les femmes atteintes de ce type de cancer ne présentent aucun signe ni symptôme précoce. Lorsque des symptômes se manifestent, ils peuvent être associés à d'autres pathologies moins graves, ce qui retarde le diagnostic, difficile à poser.

À propos de ZEJULA (niraparib)

ZEJULA a été homologué au Canada en juin 2019. Son homologation est fondée sur les résultats d'un essai international de phase III (ENGOT-OV16/NOVA) portant sur le niraparib, mené à double insu et contrôlé par placebo, réalisé auprès de 553 patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire récidivant qui avaient présenté une réponse complète ou partielle à leur chimiothérapie à base de platine la plus récente. ZEJULA, un inhibiteur des poly (ADP-ribose) polymérases (PARP) administré par voie orale une fois par jour, est indiqué pour le traitement d'entretien des patientes adultes atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire, d'un cancer des trompes de Fallope ou d'un cancer péritonéal primaire récidivant, qui présentent une réponse complète ou partielle à une chimiothérapie à base de platinev.

Veuillez consulter la monographie pour obtenir les renseignements complets sur l'innocuité. Vous pouvez également vous procurer la monographie du produit en composant le 1-800-387-7374.

