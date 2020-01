17 M$ pour adapter les services et les infrastructures des municipalités aux besoins des aînés





QUÉBEC, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, annoncent aujourd'hui que le gouvernement du Québec investit une somme de 17 M$ destinée à encourager la participation des aînés au développement de leur communauté et à adapter les milieux de vie à leurs besoins, dans le cadre du programme Québec ami des aînés (QADA) et du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA).

Cette somme, qui fait suite à l'appel de projets qui s'est déroulé du 23 avril au 18 juin 2019, se décline ainsi :

105 projets représentant 277 municipalités et MRC réparties dans 16 régions bénéficieront de près de 3 M$, dans le cadre du programme de soutien à la démarche MADA, pour leur permettre de se doter d'une politique municipale et d'un plan d'action pour adapter leurs services et leurs structures au vieillissement de la population;

81 projets, soit 17 à portée nationale et 64 à portée locale ou régionale, se partageront une somme de 14 M$, issue du programme QADA, pour améliorer les conditions de vie des aînés, entre autres en soutenant leur participation à la vie sociale et récréative et en rendant leurs milieux de vie adaptables, accessibles et sécuritaires.

De plus, l'organisme Vivre en ville se voit remettre un financement de 750 000 $ sur trois ans afin de lui permettre d'offrir un nouveau soutien aux participants à la démarche MADA. Cette offre de soutien vise l'adaptation de leurs pratiques en matière d'aménagement et d'urbanisme, en vue d'assurer l'accès aux services pour les aînés, de faciliter leurs déplacements, de diversifier l'offre résidentielle et de contribuer à l'émergence de milieux inclusifs de qualité.

De tels investissements témoignent de la volonté du gouvernement actuel d'accroître le soutien apporté au milieu municipal et aux organismes oeuvrant auprès des aînés dans la réalisation de projets locaux, régionaux et nationaux.

« Notre gouvernement vise à créer des environnements sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées. Grâce à cet investissement majeur de 17 M$ et à la collaboration que nous avons avec les acteurs communautaires et municipaux, nous sommes en mesure de favoriser concrètement le plein épanouissement et la participation active à la société des personnes aînées. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Je me réjouis de cet appui majeur fourni par notre gouvernement aux différentes municipalités et MRC qui, dans toutes les régions du Québec, participent à nos efforts collectifs en faveur du mieux-être des aînés. À titre de ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis particulièrement fière qu'il y ait notamment la Ville de Saguenay qui ait mis en place une politique Municipalité amie des aînés. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

En ce qui a trait au financement accordé au programme de soutien à la démarche MADA, ce sont 2 383 000 $ qui seront versés directement aux municipalités et aux MRC, tandis que 546 300 $ permettront au Carrefour action municipale et famille (CAMF) d'offrir un soutien technique aux municipalités et MRC en démarche MADA.

Des 277 participants à la démarche MADA concernés par le financement annoncé, 65 d'entre eux projettent d'élaborer une première politique et un premier plan d'action MADA. Les 212 autres procéderont à une mise à jour.

Rappelons que le Québec compte maintenant 967 municipalités et MRC engagées dans la démarche MADA, ce qui porte à 92 % la proportion de citoyens résidant sur un territoire participant.

L'organisme Vivre en ville tiendra deux appels de candidatures pour inviter les participants à la démarche MADA à soumettre des demandes d'accompagnement. Le premier appel est lancé aujourd'hui.

L'appel de projets QADA a été un franc succès, avec un nombre record de demandes reçues et un nombre record de projets acceptés tant sur le plan national que sur le plan local et régional.

Pour le programme de soutien à la démarche MADA, les montants de soutien financier prévus pour ces municipalités et ceux destinés aux MRC (démarche collective) ont été bonifiés à la hausse. Les heures d'accompagnement technique offertes ont également été bonifiées à la hausse pour les petites municipalités et les MRC.

Pour en savoir davantage sur ce financement et ses déclinaisons ou sur les programmes concernés, il est possible de consulter les adresses suivantes : Québec.ca/mada et Québec.ca/qada.

