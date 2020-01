Pomerleau est la première entreprise au monde à utiliser le robot Spot sur un chantier





Un robot novateur exploitant l'IA pour améliorer la qualité et la sécurité de la collecte de données sur chantier.

MONTRÉAL, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Pomerleau, chef de file de la construction au Canada, fait figure de pionnier mondial aujourd'hui : l'entreprise utilisera pendant six mois un robot appelé Spot, entièrement automatisé et alimenté par batteries, sur l'un de ses chantiers près de Montréal. Ce robot est doté d'une caméra HD à 360o fixée sur son dos. La caméra sera reliée à HoloBuilder, une plateforme de documentation qui permet de faire des comparaisons avec des logiciels de conception et de construction virtuelles, offrant une vue complète du site à partir d'une connexion à distance. Grâce aux photos, il sera possible de surveiller l'évolution du projet et de faire le suivi du respect du budget, de l'échéancier et des standards de qualité.

Conçu et construit par Boston Dynamics, le robot Spot est équipé de systèmes de repérage autonomes qui lui permettent d'identifier et de contourner les obstacles et les gens, de se relever après une chute, de se déplacer dans n'importe quelle direction et de changer rapidement son trajet. Ses systèmes de repérage en font l'outil parfait pour explorer des zones confinées ou dangereuses, ce qui accroît la sécurité des travailleurs.

L'accès à des données précises relatives au chantier ainsi que l'organisation et l'intégration de ces données sont des éléments clés de la collaboration : « Cette initiative s'inscrit dans la mission de Pomerleau, qui consiste à identifier, à exploiter et à promouvoir l'innovation. Notre industrie est en pleine mutation, et nous anticipons que la robotique y jouera un rôle important », affirme Ian Kirouac, chef de la transformation à Pomerleau.

Ajouter de la valeur grâce à l'innovation

Pomerleau est le premier entrepreneur général à utiliser Spot sur ses chantiers. « Nous essayons constamment des technologies, outils et méthodes de travail d'avant-garde qui ajoutent de la valeur à nos projets et qui sont avantageux pour nos clients », note Éric Lessard, chef des opérations numériques de Pomerleau.

« De nos jours, il est évident que nous devons nous tourner vers la technologie pour aider à libérer le potentiel humain. Notre approche consiste à essayer différentes technologies, comme le robot Spot, en complément de notre personnel, pour tirer parti des compétences et de l'expertise de nos travailleurs en les affectant à des travaux plus cruciaux », déclare M. Lessard.

L'entreprise évaluera l'efficacité du robot et son retour sur investissement au cours des six prochains mois.

