Eastman lance un nouveau portefeuille de polymères ininflammables au salon MD&M West





Eastman va lancer les copolyesters MXF Tritantm de prochaine génération à la plus grande exposition de dispositifs médicaux au monde

KINGSPORT, Tennessee, 29 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Eastman, un fournisseur mondial de plastiques spécialisés, renforce son engagement envers la réduction des risques pour les patients et les cliniciens avec des matériaux supérieurs destinés aux dispositifs médicaux dans le cadre de la 35e exposition annuelle Medical Design & Manufacturing (MD&M) West à Anaheim, en Californie, du 11 au 13 février. Eastman lance un nouveau portefeuille de polymères pour les boîtiers et le matériel de dispositifs médicaux électroniques. La ligne de produits MXF, qui a commencé avec le MXF121 Tritantm d'Eastman, met à profit la durabilité et la résistance aux désinfectants confirmées de Tritan, et Eastman va bientôt lancer des produits ayant un indice d'ininflammabilité UL 94 V-2.

Consultez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/8683251-eastman-tritan-mxf-copolyesters/

« Eastman apporte plus de 40 années d'expertise dans l'industrie médicale à sa dernière itération des copolyesters MXF Tritan, » a déclaré Brad Potter, directeur marketing, plastiques spécialisés-médical. « Nous avons travaillé avec des OEM pour identifier les attributs nécessaires pour des exigences de produits et des caractéristiques de traitement spécifiques afin d'optimiser la manufacturabilité. »

Le résultat du processus collaboratif d'Eastman est une collection de polymères ininflammables utilisés pour les boîtiers et le matériel des dispositifs médicaux électroniques. Ces matériaux offrent une compatibilité chimique inégalée avec une large gamme de désinfectants utilisés pour combattre les infections nosocomiales, ainsi qu'une durabilité améliorée et une résistance supérieure aux impacts. Les matériaux du portefeuille MXF Tritan d'Eastman facilitent le traitement, avec une force d'éjection inferieure facilitant le démoulage.

D'après Brad Potter, les copolyesters MXF Tritan d'Eastman peuvent économiser de l'argent à chaque maillon de la chaîne de valeur avec une réduction des réparations, des retours et des réclamations sous garantie résultant d'une rupture des dispositifs, un faible taux de rebut et le manque de réoutillage nécessaire pour passer de PC/ABS à Tritan MXF. En outre, l'utilisation de Tritan MXF seul dans un assemblage réduit les dépenses associées à l'utilisation de multiples polymères qui peut causer des problèmes en termes de décoloration et de durabilité.

« L'adoption de Tritan MXF confère une valeur ajoutée à l'ensemble de la conception et de la commercialisation et, au final, réduit le coût de propriété », a ajouté Brad Potter. « Plus important encore, l'utilisation des polymères MXF Tritan dans les boîtiers des dispositifs médicaux permet aux travailleurs de la santé de nettoyer ces équipements plus à fond avec des désinfectants appropriés, réduisant ainsi l'incidence d'infections nosocomiales et exerçant un impact positif sur les résultats thérapeutiques des patients. »

Eastman héberge deux dîners-causeries à MDMW: « Considérations de performance des matériaux critiques pour le développement, la conception et la validation réussis de l'emballage des dispositifs médicaux : une perspective globale » le mardi 11 février au sujet de la conformité à la Matériovigilance de l'UE et « Une certification émergente pour la nettoyabilité et la durabilité des dispositifs médicaux : l'utilité des tests et de la sélection des matériaux » le mercredi 12 février pour discuter comment le contrôle des matériaux, la sélection des polymères et les tests des dispositifs peuvent valider la certification des dispositifs par le Healthcare Surfaces Institute. Visitez le Stand 2301 pour en savoir plus sur le nouveau portefeuille MXF Tristan d'Eastman.

À propos d'Eastman

Eastman est une société mondiale de matériaux spécialisés qui tire parti de l'innovation, de la technologie et du développement d'applications pour renforcer ses positions dominantes sur des marchés finaux tels que l'agriculture, le transport, la construction et les consommables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur eastman.com.

Contact éditorial :

Laura Mansfield, APR

Tombras

+1 (865) 599.9968

lmansfield@tombras.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/746866/Eastman_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 29 janvier 2020 à 08:41 et diffusé par :