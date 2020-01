Dole reçoit le prix en responsabilité sociale de la Chambre de commerce américaine du Costa Rica





Dole Food Company a annoncé que le 22 novembre, sa filiale The Standard Fruit Company of Costa Rica S.A., avait reçu le prix de « Responsabilité sociale en action » de la part de la Chambre de commerce américaine du Costa Rica (The Costa Rican-North American Chamber of Commerce, AmCham) dans le cadre de l'Initiative Étoile Verte (Green Star Initiative) de la société.

Le programme Green Star Initiative, lancé en 2016, est une approche intégrée de la gestion paysagère à Valle La Estrella, associant éducation environnementale, restauration écologique, énergie et agriculture, biodiversité et neutralité carbone, dans un modèle de production concernant l'industrie de la banane.

L'un des piliers du projet est la neutralité carbone, ce qui inclut la mise en oeuvre de pratiques concrètes visant à réduire et à atténuer l'empreinte carbone, la mesure à la fois des émissions et des captures de carbone dans les actifs forestiers existants, et la détermination du bilan carbone des exploitations dans la vallée de l'Estrella. Le bilan carbone s'est avéré positif pour ces exploitations et les informations issues de ce programme peuvent servir à atteindre le statut de neutralité carbone officiel de l'exploitation.

« Le développement durable est essentiel pour nos opérations en pleine croissance et pour notre activité dans toute la société », a déclaré Renato Acuña, président de Dole Tropical Products en Amérique latine. « La Green Star Initiative montre que la conservation de la biodiversité n'est pas nécessairement contraire aux intérêts économiques. Chez Standard Fruit et Dole, nous croyons tous dans ce que nous sommes en train de faire pour réduire notre empreinte carbone et nous sommes honorés que l'AmCham récompense nos efforts. »

Le prix « Responsabilité sociale en action » de l'AmCham vise à promouvoir et reconnaître les sociétés appliquant une gestion commerciale responsable et intégrale en unifiant les dimensions économique, sociale et environnementale du développement du pays. Trente sociétés étaient nominées en 2019, pour un total de 37 programmes regroupés en 5 catégories : Partenariats publics-privés, Communauté, Collaborateurs, Environnement et Chaîne de valeur.

Le projet Green Star Initiative a remporté la catégorie Environnement, parmi 18 candidats retenus.

La cérémonie de remise des prix a rassemblé un grand nombre de personnalités telles que le ministre de la Coordination avec le secteur privé, André Garnier ; la ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Commerce, Victoria Hernández ; l'ambassadrice américaine au Costa Rica, Sharon Day ; et plus de 200 cadres et représentants du secteur des affaires.

À propos de Dole Food Company

Dole Food Company, Inc. est l'un des plus grands producteurs et distributeurs de fruits et légumes frais, de qualité supérieure, au monde. Dole est un chef de file dans la plupart des catégories de produits que vend la société, ainsi que dans l'éducation nutritionnelle. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.dole.com.

