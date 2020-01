Lifesize introduit le reporting et l'accès aux statistiques de réunion en temps réel; Les services informatiques ont désormais accès à des outils puissants pour gérer leurs visioconférences à grande échelle de manière optimale





Lifesize, acteur mondial de l'innovation dans le secteur des solutions de collaboration vidéo et de productivité des réunions, présente ce jour un nouvel ensemble de fonctionnalités conçues pour aider les services IT à superviser plus efficacement les réunions vidéo en cours, à identifier les perturbations éventuelles et à dépanner à distance les visioconférences au moyen de la console d'administration Lifesize. Disponibles immédiatement, ces fonctionnalités font bénéficier les clients Lifesize du monde entier d'un reporting en temps réel puissant, de tableaux de bord actualisés et de statistiques sur les réunions en direct. Ils peuvent ainsi superviser les performances du réseau, la qualité des appels et l'utilisation de la visioconférence à l'échelle de l'entreprise. En s'appuyant sur ces analyses et ces enseignements, les administrateurs peuvent désormais identifier de manière proactive et éliminer sans attendre les obstacles techniques qui pourraient nuire à l'expérience de réunion des utilisateurs.

« On commence à peine à savoir exploiter la richesse des données générées par les réunions vidéo. Le reporting en temps réel et les statistiques en direct offrent de précieux enseignements sur la qualité d'une réunion et sur la manière de diagnostiquer les éventuels problèmes liés aux technologies sur lesquelles elle s'appuie », explique Michael Helmbrecht, directeur général de Lifesize. « Chez Lifesize, nous nous engageons depuis toujours auprès des administrateurs IT pour qu'ils gagnent en efficacité et en indépendance dans leur rôle de coordinateur de l'expérience vidéo idéale. Avec ces nouvelles fonctionnalités, nous les soutenons directement dans cette mission. »

Grâce au reporting en temps réel et aux statistiques de réunion en direct, les administrateurs disposent d'une synthèse du nombre total d'appels et de leur durée en minutes sur l'ensemble de leur compte, avec une répartition par jour, utilisateur, type de terminal (application sur le web, sur ordinateur de bureau ou sur appareil portable, ou système de salle de réunion) et plate-forme (iOS, Android, Mac ou Windows). Pendant des réunions spécifiques, les administrateurs accèdent à des informations sur les participants : leur localisation sur une carte en direct et l'heure à laquelle ils se connectent/déconnectent ? et savent si la réunion est enregistrée, et si du contenu y est présenté et par qui.

Les administrateurs peuvent désormais mieux comprendre comment les utilisateurs interagissent lors des visioconférences, évaluer différentes configurations de réseau et diagnostiquer instantanément les problèmes techniques. Cette plongée dans les métriques sur les contenus vidéo et audio transmis et reçus par chaque participant ou terminal ? pendant une réunion ou une fois celle-ci terminée ? leur permet d'entreprendre des actions sans devoir contacter l'assistance à la clientèle. Le reporting en temps réel inclut des graphiques indiquant le débit des flux vidéo et audio, la perte de paquets, la résolution vidéo et celle du contenu présenté. Avant la fin du premier trimestre 2020, Lifesize fournira également une évaluation automatisée de la qualité des appels lors des réunions en cours et terminées. Les administrateurs pourront ainsi connaître l'état technique global d'une réunion d'un simple coup d'oeil.

« Nous consultons quasi quotidiennement les vues des tableaux de bord des réunions en direct pour superviser les flux vidéo, les salles de réunion et les classes pour lesquels nous utilisons Lifesize, sur nos campus comme à l'extérieur, et quel que soit le terminal et l'endroit depuis lequel se connectent les étudiants », explique Mike Hellings, responsable multimédia à l'université de Kansas City. « La console d'administration Lifesize nous permet déjà de gérer à distance, depuis un bureau isolé, l'ensemble des réunions et des salles équipées d'un système Icon et nous sommes impatients de bénéficier bientôt de fonctionnalités encore plus avancées. »

Grâce aux fonctionnalités de reporting en temps réel et de statistiques de réunion en direct intégrées dans la console d'administration, les clients Lifesize ont accès à un pôle interactif mettant à leur disposition des données et des enseignements sur les conférences vidéo grâce auxquels ils peuvent :

Comprendre l'utilisation et les besoins. Ils allouent correctement les ressources réseau et centralisent la gestion des déploiements de la visioconférence à l'échelle mondiale en surveillant l'analyse approfondie des tendances de partage des flux vidéo et audio et des contenus, ainsi que de la localisation et le terminal des participants.

Garantir l'excellence des expériences de réunion. Ils s'assurent que chaque utilisateur de l'entreprise bénéficie d'une expérience de collaboration vidéo homogène, constante et haute définition, à chaque fois qu'il participe à une réunion, en supervisant la qualité des appels régulièrement ou en temps réel pour les réunions hautement prioritaires.

Dépanner rapidement, en toute confiance. Ils diagnostiquent et résolvent les problèmes techniques de manière proactive grâce aux données à leur disposition. D'un coup d'oeil, ils agissent plus rapidement et efficacement en s'appuyant sur les nouvelles vues de l'état des réunions en cours ou terminées.

Pour en savoir plus sur la console d'administration Lifesize ou pour regarder une démonstration du reporting en temps réel et des statistiques de réunion en direct, rendez-vous sur : https://www.lifesize.com/en/video-conferencing-app/admin-console.

À propos de Lifesize

Lifesize associe le meilleur des services de visioconférence dans le cloud à des équipements intégrés pour définir un nouveau standard de communication et de productivité sur le lieu de travail, à l'échelle mondiale. Désigné fournisseur de l'année dans la catégorie des solutions de visioconférence dans le cloud par Frost & Sullivan, Lifesize se classe en tête du secteur dans le domaine de la satisfaction client en proposant pour la première fois une solution de visioconférence 4K et une architecture de services 4K, dont la conception a été réalisée à son siège d'Austin, au Texas. Découvrez pourquoi des organisations comme Yelp, l'Armée du Salut, l'université de Yale et la NASA font confiance à Lifesize pour les communications stratégiques de leurs équipes en visitant www.lifesize.com ou en suivant l'entreprise @Lifesize.

Lifesize et le logo Lifesize sont des marques commerciales de Lifesize, Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Communiqué envoyé le 29 janvier 2020 à 03:05 et diffusé par :