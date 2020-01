L'australien Simply Energy choisit Hansen Technologies pour renforcer la transition numérique de ses opérations





Hansen Technologies a le plaisir d'annoncer avoir signé un nouvel accord avec son client de longue date Simply Energy visant à renforcer l'actuelle plateforme HubCX de Hansen par l'ajout de Sigma Catalog et Sigma CPQ.

La division de détail australienne du groupe ENGIE group, Simply Energy, a plus de 720 000 comptes clients dans les régions de Victoria, d'Australie-Méridionale, de Nouvelle-Galles du Sud, du Territoire de la capitale australienne, d'Australie-Occidentale et du Queensland.

En vertu des clauses de l'accord, Hansen Technologies déploiera Sigma Catalog et Sigma CPQ, qui font partie du portefeuille Créer-Vendre-Fournir de Sigma Systems. L'accord marque un cap majeur pour Hansen, depuis l'acquisition de Sigma l'année dernière, et représente une insertion stratégique du portefeuille de Sigma sur le marché énergétique, tout en permettant une approche plus numérisée pour Simply Energy.

Shannon Hyde, PDG de Simply Energy, déclare: "Ces dernières années, nous avons vu des changements dans le paysage économique et réglementaire en Australie, ce qui a obligé à recadrer notre manière de répondre aux attentes de nos clients dans tout le pays. Afin de proposer les meilleures expériences à nos clients, nous avons le plaisir d'approfondir notre entente avec Hansen Technologies. Combinée aux produits Sigma Catalog et Sigma CPQ, la plateforme HubCX de Hansen procure aujourd'hui à Simply Energy une solution holistique nous permettant de faire avancer la transition numérique de nos opérations et de relever les nouveaux défis sur le marché énergétique."

Andrew Hansen, PDG du groupe Hansen Technologies, déclare: "Ce nouvel accord avec l'un des principaux détaillants d'énergie du pays témoigne de toute la confiance que Simply Energy place dans le portefeuille de produits et l'expertise de Hansen Technologies, à l'heure où l'entreprise projette de prospérer dans un marché en constante évolution. Produits synergiques par excellence, Sigma Catalog et Sigma CPQ seront ajoutés à la plateforme de facturation et d'assistance client HubCX, qui vient d'être mise à niveau, et agiront comme des catalyseurs numériques pour les opérations de Simply Energy, et l'aideront à rester un détaillant d'énergie innovant, performant et à forte croissance sur le marché australien."

Pour de plus amples renseignements sur HubCX ou sur les produits de Hansen Sigma Catalog et Sigma CPQ, veuillez visiter www.hansencx.com et www.sigma-systems.com.

À propos de Simply Energy

Simply Energy est une société d'énergie au détail connaissant une des croissances les plus soutenues d'Australie, avec plus de 720 000 comptes client dans le secteur de l'électricité et du gaz. Simply Energy couvre les régions de Victoria, de Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland, d'Australie-Occidentale et d'Australie-Méridionale en proposant des accords énergétiques à haute valeur ajoutée à ses clients et entreprises.

ENGIE est un fournisseur énergétique mondial couvrant 70 pays et 5 continents. Le réseau mondial d'ENGIE est une entreprise s'engageant en faveur de l'innovation et de la croissance à long terme tout en adhérant à une code éthique stricte.

Pour plus d'informations sur Simply Energy, veuillez visiter simplyenergy.com.au

À propos de Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) est un chef de file mondial des logiciels et services destinés aux secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications. Avec sa gamme de logiciels primés, Hansen est au service de plus de 550 clients répartis dans plus de 80 pays, pour les aider à créer, vendre et fournir de nouveaux produits et services, gérer et analyser les données client, et contrôler la gestion de revenus critiques et les processus d'assistance à la clientèle.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.hansencx.com

