BlueCat nomme un vice?président principal des ventes mondiales

TORONTO, 28 janvier 2020 /CNW/ - BlueCat, la société à l'origine de la solution Adaptive DNSMC, a annoncé aujourd'hui qu'elle a nommé Barry Saadatmand au poste de vice?président principal des ventes mondiales. M. Saadatmand apporte avec lui environ deux décennies d'expérience à la tête d'équipes de vente performantes dans des sociétés de logiciels en croissance, notamment Ping Identity, Cast Iron Systems, Group 1 Software et BigFix, Inc.

M. Saadatmand assumera ses nouvelles fonctions à compter du 27 janvier 2020, à la suite d'importants investissements en ingénierie dans les produits Adaptive DNSMC de BlueCat.

M. Saadatmand dirigera l'équipe responsable des ventes mondiales en pleine croissance de BlueCat, et travaillera aux côtés du reste des membres de la direction de BlueCat. M. Saadatmand arrive chez BlueCat après avoir travaillé chez Ping Identity, un pionnier des solutions d'identité intelligentes, où il a passé huit ans à diriger le service responsable des ventes de l'entreprise pour l'Est de l'Amérique du Nord. Pendant cette période, l'entreprise est passée d'une phase de démarrage à une phase de capital?investissement, puis à une introduction en bourse réussie au New York Stock Exchange. Aujourd'hui, la valeur de l'entreprise est estimée à environ 2 milliards de dollars. Établi en Virginie, M. Saadatmand est le fier titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université James Madison, où il demeure actif dans les communautés des anciens élèves et du développement.

« Nous sommes ravis d'accueillir Barry dans notre équipe », a déclaré Michael Harris, chef de la direction de BlueCat. « Son expérience à la tête d'équipes de vente concurrentielles et en pleine croissance est bien adaptée aux plans de BlueCat visant à accélérer l'adoption de la solution Adaptive DNS dans les années à venir. »

À propos de BlueCat :

BlueCat est la société à l'origine de la solution Adaptive DNSMC. La mission de la société est d'aider les plus grandes entreprises du monde à tirer profit de la complexité de leur réseau, de la périphérie jusqu'au coeur de ceux?ci. Pour ce faire, BlueCat a repensé le DNS. Le résultat, Adaptive DNSMC, est une ressource dynamique, ouverte, sécuritaire, adaptable et automatisée permettant d'appuyer les initiatives de transformation numérique les plus complexes, comme l'adoption d'une solution de nuage hybride et le développement rapide d'applications. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.bluecatnetworks.com.

